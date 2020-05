Maribor in Olimpija že na 'pravem' treningu: 'Ni nogometa brez žoge'

Po odloku o začasnih pogojih za izvajanje aktivnosti na področju vrhunskega oz. tekmovalnega športa so od 8.5. v Ljudskem vrtu nogometaši Maribora sicer trenirali po manjših skupinah. "Ob uskladitvi mnenj in po stališču medicinske stroke pa ni več zadržkov glede vračanja moštva v običajne delovne tirnice,"so zapisali na uradni spletni strani aktualnih prvakov. "Vladna odločitev pa prinaša tudi dodaten optimizem v namenu nadaljevanja in zaključka sezone Prve lige 2019/20 v predvidenem roku. Tekmovalni koledar še ni potrjen, bi pa se sezona po smernicah vodstva Nogometne zveze Slovenije lahko nadaljevala v začetku junija," so optimistični na Štajerskem. "Upam, da se ta sezona izpelje in da bomo lahko pokazali svoj pravi obraz v nadaljevanju," nam je v kamero povedal vezist Maribora Rudi Požeg Vancaš. Maribor je ob prekinitvi po 25 odigranih krogih zasedal šele četrto mesto na lestvici, premor pa so Štajerci izkoristili tudi za to, da so v klub pripeljali novega trenerja. V lov na Aluminij, Celje in vodilno Olimpijo se bodo namreč podali pod taktirkoSergeja Jakirovića.

Na treninge so se vrnili tudi nogometaši Olimpije, tudi tam je bila naša ekipa, v spodnjem videu si lahko pogledate, kaj je ob prvem skupinskem treningu po prekinitvi zaradi novega koronavirusa povedal Nik Kapun. "Super stvar, pogrešali smo že normalne treninge. Vsi smo zelo veseli, da lahko začnemo trenirati, tako kot je treba," je skupinske treninge pozdravilvezist zmajev. Več pa v spodnjem pogovoru z novinarko Sanjo Modrić.