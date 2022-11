Maribor je doma suvereno premagal Bravo

Mariborčani so v zaključek koledarskega leta krenili s prvo od treh domačih tekem. Njihovo izhodišče je bilo peto mesto na lestvici, pred današnjimi tekmeci so imeli dve mesti in tri točke prednosti. Po visoki zmagi se mesti nista spremenili, le Mariborčani so se Kopru na četrtem mestu začasno približali le na točko.

V prvem delu sta obe ekipi igrali odprto in z veliko priložnostmi, pomembna razlika je bila v izkoristku. Maribor je bil zelo učinkovit, Bravo pa ne in je zadeval predvsem okvir gola.

Za hitro vodstvo domačih je poskrbel Žan Vipotnik, ko je v peti minuti po akciji Ivana Brnića in Marka Božića stekel proti vratom in žogo iz bližine ob vratnici poslal v mrežo.

V 20. minuti je domače moštvo povišalo vodstvo. Po podaji Marka Tolića je Vipotnik prepustil žogo Brniću, a so gostje žogo po tem strelu odbili, je pa prišla do Jana Repasa, ki je bil dovolj natančen.

Sledile so minute gostov. Najprej je Tamar Svetlin z desne strani poslal žogo proti golu, zadel pa vratnico. Nekaj minut zatem pa se je zatresla tudi mreža Mariborčanov, toda ob podaji Martina Kramariča je bil strelec Almin Kurtović v prepovedanem položaju.