Karanović po fiasku v Šiški: Moja krivda, zato odgovornost prevzemam nase

Maribor je na Žaku v Šiški lovil novo zmago, s katero bi spet skočil na vrh lestvice slovenske prve lige in imel vse v svojih rokah, kar zadeva boj za prvaka s Koprom. Toda (predvsem) v prvem polčasu so Štajerci, ki so pogrešali kar nekaj nogometašev pokazali slabo predstavo, kar so Ljubljančani, unovčili za hitro vodstvo z 2:0 in že takrat se je vijolična barka začela resno zibati. Ob koncu pa je ob porazu 1:3 tudi potonila in Maribor ni več odvisen od samega sebe.

Radovan Karanović Mariborski zdrs ob nepravem trenutku. Poraz v Šiški, ki pomeni, da vijoličasti nimajo usode več v svojih rokah. Ob zaostanku dveh točk sedaj lahko le še upajo na kakšen koprski spodrsljaj. "Komentar je enostaven: bili smo slabi, preslabi. Obenem pa je takrat, ko bi se lahko vrnili, ko smo se poskušali pobrati, prišlo do takšnih in drugačnih odločitev. Potem smo ob zaostanku igrali na silo, sicer poskušali določene zadeve, toda kljub vsem poskusom je glavna ugotovitev, da nismo bili v pravi podobi," je v pogovoru po tekmi za uradno klubsko spletno stran izpostavil Radovan Karanović. "V takšni tekmi bi potrebovali večjo mero bojevitosti, za prikazano ni opravičila. Bravo nas ni presenetil, pričakovali smo njihovo podobno igro, a se nismo ustrezno odzvali. Skušam na nek način razumeti fante, saj je bila po dolgem času ena naših slabših predstav. Ob pritisku boja za naslov je tudi pomembnost tekme naredila svoje, prvič smo bili v spomladanskem delu v situaciji, da smo morali loviti prvo mesto. Nikakor nam ni uspelo preobrniti poteka. Poskušali smo, ni se izšlo. Lahko rečem, da je poraz moja krivda, zato odgovornost prevzemam nase." Bravo vs Maribor Izkazalo se je, da je v dvoboju, ko bi imele izkušnje dodaten pomen, bil velik primanjkljaj, da so manjkali Martin Milec, Rok Kronaveter in Jan Repas, prav tako Marcos Tavares. "Nedvomno se je poznala njihova odsotnost. Dejstvo je, da bi vsi prinesli nekaj več. Poskušali smo z določenimi menjavami, z drugačnimi rešitvami, a smo tokrat marsikaj počeli narobe," je še dejal mariborski trener. Stanje na lestvici je zdaj povsem drugačno, Mariborčani so na drugem mestu, z dvema točkama zaostanka. "Še dve tekmi sta pred nami, videli bomo, kakšen bo razplet tega dramatičnega zaključka sezone. Najbolj pomembno se bo umiriti, odmisliti dogajanje v Ljubljani in se pripraviti na naslednjo tekmo. Poskušali bomo zmagati proti Aluminiju, opraviti svoje in ohraniti možnosti, da v zadnjem krogu vendarle uresničimo želje. Fante moramo vrniti v ustrezno psihološko stanje, boj za naslov še ni odločen." Mariborčani so imeli določene svoje poglede na sojenje v Šiški ... "Dobil sem samo rumeni karton, zaradi enega vprašanja. Tako da sojenja ne bi komentiral."