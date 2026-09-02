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Nogomet

Maribor je pripeljal novo okrepitev, Petar Stojanović se vrača 'domov'

Maribor, 02. 09. 2026 11.25 pred 49 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.D.
Petar Stojanović

Športni direktor Maribora Zlatko Zahović ne miruje. V štajersko prestolnico se vrača slovenski reprezentant Petar Stojanović, ki je v minuli sezoni igral na Poljskem.

V Mariboru bo v sezoni 2026/27 s številko 30 na hrbtu igral kot posojen nogometaš Legie iz Varšave. "Pekijev prihod pomeni prihod dodatne kvalitete in identitete. Ker je v zaključnem delu okrevanja, se še ne more takoj priključiti moštvu, vendar pričakujemo, da bo že na voljo po reprezentančnem premoru. Prihaja iz Legie na posojo do konca sezone 2026/27, z željo vseh treh strani, da pridemo še do sklenitve dogovora tudi za prihodnje, daljše obdobje," je prihod slovenskega reprezentanta pozdravil športni direktor Maribora Zlatko Zahović.

Petar Stojanović v dresu Maribora
Petar Stojanović v dresu Maribora
FOTO: Damjan Žibert

Stojanović je leta 2011 v Maribor iz Interblocka prestopil kot najstnik. Od takrat je v dresu slovenske reprezentance zaigral na 75 tekmah, v dresu Maribora pa je zaigral na 65 tekmah. Nato je sledil njegov prestop v Dinamo iz Zagreba.

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"Prvi vtisi so fenomenalni. Ni lepšega, kot vrniti se domov. Maribor je moj dom in tega nikoli nisem skrival. Tukaj sem začel svojo kariero, doživel najlepše trenutke ter prejel ogromno ljubezni in podpore navijačev, trenerjev, športnega direktorja in vseh zaposlenih v klubu. V Ljudskem vrtu sem se vedno počutil odlično in upam, da bo tako tudi ob moji vrnitvi. Kar zadeva moje osebne cilje ob novem začetku v vijoličastem dresu, je najpomembneje, da na vsakem treningu in tekmi dam svoj maksimum, tako kot sem to počel doslej. Upam, da bo to dovolj za ekipo, trenerja, klub in seveda naše navijače, ki nam vedno stojijo ob strani. Tudi v prejšnjih letih sem spremljal skoraj vsako tekmo. Zdaj, v tem novem obdobju, znova vidim povezanost, ki nas je krasila že v preteklosti, zato se z velikim veseljem in ponosom vračam. Komaj čakam, da znova oblečem sveti dres. V ospredju pa je predvsem skupni klubski cilj. K njegovi uresničitvi bomo stremeli iz tekme v tekmo in verjamem, da se bomo ob koncu sezone lahko veselili tako kot nekoč," je ob povratku v Maribor dodal Petar Stojanović.

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KOMENTARJI2

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Amor Fati
02. 09. 2026 12.20
To se vračajo nazaj samo zaradi tega ker bodo lahko dejansko ostali na zelenici vseh 90 minut.
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+1
1 0
Hames
02. 09. 2026 12.29
Hvala bogu, edino pravilno + tega bodo dvignili nivo lige. Bolje doma igrati kot v tujini sedeti na klopi. Saj se vsi zavedamo da niso to Ronaldoti, so pa vseeno kvalitetni nogometaši.
Odgovori
0 0
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