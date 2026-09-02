Maribor je pripeljal novo okrepitev, Petar Stojanović se vrača 'domov'

V Mariboru bo v sezoni 2026/27 s številko 30 na hrbtu igral kot posojen nogometaš Legie iz Varšave. "Pekijev prihod pomeni prihod dodatne kvalitete in identitete. Ker je v zaključnem delu okrevanja, se še ne more takoj priključiti moštvu, vendar pričakujemo, da bo že na voljo po reprezentančnem premoru. Prihaja iz Legie na posojo do konca sezone 2026/27, z željo vseh treh strani, da pridemo še do sklenitve dogovora tudi za prihodnje, daljše obdobje," je prihod slovenskega reprezentanta pozdravil športni direktor Maribora Zlatko Zahović .

"Prvi vtisi so fenomenalni. Ni lepšega, kot vrniti se domov. Maribor je moj dom in tega nikoli nisem skrival. Tukaj sem začel svojo kariero, doživel najlepše trenutke ter prejel ogromno ljubezni in podpore navijačev, trenerjev, športnega direktorja in vseh zaposlenih v klubu. V Ljudskem vrtu sem se vedno počutil odlično in upam, da bo tako tudi ob moji vrnitvi. Kar zadeva moje osebne cilje ob novem začetku v vijoličastem dresu, je najpomembneje, da na vsakem treningu in tekmi dam svoj maksimum, tako kot sem to počel doslej. Upam, da bo to dovolj za ekipo, trenerja, klub in seveda naše navijače, ki nam vedno stojijo ob strani. Tudi v prejšnjih letih sem spremljal skoraj vsako tekmo. Zdaj, v tem novem obdobju, znova vidim povezanost, ki nas je krasila že v preteklosti, zato se z velikim veseljem in ponosom vračam. Komaj čakam, da znova oblečem sveti dres. V ospredju pa je predvsem skupni klubski cilj. K njegovi uresničitvi bomo stremeli iz tekme v tekmo in verjamem, da se bomo ob koncu sezone lahko veselili tako kot nekoč," je ob povratku v Maribor dodal Petar Stojanović.