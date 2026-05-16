Maribor kljub hudi krizi z dvema predstavnikoma na mundialu

V Mariboru vre. To je dejstvo, ki so ga prinesle številne slabe predstave v letošnji sezoni, ki jo najuspešnejši klub v državi lahko konča celo na petem mestu. Najzvestejši privrženci 16-kratnih državnih prvakov že dlje časa opozarjajo na vidno nezainteresiranost svojih ljubljencev, ki do "svetega" vijoličastega dresa ne čutijo nikakršne pripadnosti. Večini tega niti ne gre preveč očitati, saj je jasno, da gre za tuje igralce, ki si pod Kalvarijo zgolj služijo kruh in ne čutijo časti ob igranju pred vročekrvnimi domačimi navijači.

Anemičnost, ki še toliko bolj boli zaradi očitne kvalitete, ki jo premorejo številni nogometaši Maribora, ki letos kažejo, milo rečeno, klavrne predstave v slovenskem prvenstvu. To dokazuje tudi dejstvo, da bodo imeli Vijol'čni kar dva predstavnika na prihajajočem svetovnem prvenstvu. Poleti bosta v ZDA, Kanadi in Mehiki vijoličasto barvo zastopala Omar Rekik in Jean Michael Seri. Slednji je že prekaljen član reprezentance Slonokoščene obale, dres izbrane vrste je namreč nosil že na 63 tekmah. Bolj presenetljiva je torej izbira Rekika, ki je na reprezentančni sceni dokajšen novinec.

Za Tunizijo je zbral zgolj štiri nastope, debitiral je sicer že pred petimi leti, a ga je turbulentna karierna pot dolgo časa držala zunaj najožjega kroga reprezentantov. Rekik je svojo pot sicer začel v nizozemski selekciji do 18 let, a hitro spoznal, da je v deželi tulipanov konkurenca premočna, in se tako odločil za zastopanje države svojih staršev. Slonokoščena obala bo igrala v skupini E z Nemčijo, Ekvadorjem in Curacaom. Tunizija pa bo nastopala v skupini F z Nizozemsko, Japonsko in Švedsko.