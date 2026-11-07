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Nogomet

Maribor klonil v Ljubljani, Koper do točke v izdihljajih tekme

Ljubljana, 07. 11. 2026 20.17 pred 56 minutami 5 min branja 3

Avtor:
Lu.M STA
Bravo - Maribor

15. krog slovenske Prve lige je zopet postregel s presenečenji, ki bodo vplivala na boj za naslov prvaka. V zgodnejšem terminu je Koper pred domačo publiko v izdihljajih tekme prišel do točke proti Muri. V Ljubljani pa je bil Bravo z 2:1 boljši od Maribora, ki je tako vpisal drugi zaporedni poraz.

Bravo - Maribor
Bravo - Maribor
FOTO: NK Bravo

Bravo se je vijoličastim oddolžil za poraz na prvi medsebojni tekmi v Ljudskem vrtu (1:3). V Stožicah je po zaslugi Mateja Malenška izkoristil napako in nepazljivost mariborske obrambe ob koncu prvega polčasa in kljub pritisku gostov v drugem polčasu slavil šesto zmago v sezoni. Toliko jih ima tudi Maribor po tretjem zaporednem porazu, drugem proti ljubljanskim ekipam, potem ko so varovanci Darka Milaniča pretekli konec tedna izgubili proti Olimpiji. Na lestvici ima Koper 29 točk, Maribor je pri 24, Olimpija in Bravo pa pri 23 točkah. Celjani z dvema tekmama manj sledijo z 20 točkami.

Ljubljančani so agresivno začeli dvoboj. Prav Malenšek je prvi poskusil v osmi minuti, a je blok Mariborčanov takrat še opravil svojo nalogo. Nato je vse bolj prevladoval Maribor. V 14. minuti je poskusil Isaac Tshipamba, po posredovanju Marwanna Nzuzija pa je žoga oplazila vratnico domačega čuvaja mreže Matjaža Rozmana. V 16. minuti je poskusil še Luka Zahović, a pred žogo ni prišel na pravi korak in jo poslal čez gol. Še več bi moral dve minuti kasneje iztržiti Tio Cipot, a ga je pred dvobojem iz oči v oči z Rozmanom na cedilu pustil slab prvi dotik. Nato je za vijoličaste dvakrat poskusil še Claude Goncalves, prvič je bil s prostega strela dovolj pozoren Rozman, nato pa je Portugalec v 35. minuti z levico precej zgrešil.

Potem ko je imel Maribor vajeti igre povsem v svojih rokah, so Ljubljančani izpeljali nevarno akcijo v 39. minuti, a so se v osrčju kazenskega prostora sprva slabo odzvali, nato pa je še slabše reagiral rezervni vratar Maribora Teva Gardies in v nemogočem položaju za strel proti vratom podrl Divina Omoregieja. Enajstmetrovko je zanesljivo izkoristil Malenšek. Isti igralec, sicer posojen iz češkega Jablonca, je nato pred iztekom prvega polčasa zadel še drugič, ko je s strelom po tleh premagal Gardiesa.

Medtem ko domači strateg Aleš Arnol ni imel razlogov za menjavo, je s trojno drugi polčas začel Milanič, stanje na igrišču pa se ni bistveno spremenilo. Vijoličasti so imeli še naprej žogo več v svojih nogah, Bravo pa se je dobro branil. V 58. minuti je strel Zahovića od daleč domnevno z roko preusmeril Ibrahim Halilou ter Mariboru omogočil strel z bele pike. Ogled glavnega sodnika pa je pokazal, da je kamerunski branilec žogo najprej preusmeril s telesom.

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V 64. minuti je Rozman dobro posredoval po strelih Nejca Vihra in Tshipambe. Je pa sodnik po ogledu posnetka potrdil igranje z roko, potem ko je zanj dobil signal iz sobe za Var. Tshipamba je zanesljivo izkoristil strel z bele pike za znižanje Mariborčanov. V nadaljevanju so imeli še naprej prednost v posesti gosti, a si resnejših priložnosti niso priigrali.

Neuspešen je bil z levico s strani Behar Feta v 67. minuti, tudi kasnejši napadi pa ob čvrsti ljubljanski obrambi niso obrodili sadov. Kot tudi ne poskusi Brava iz protinapadov, za "hat-trick" so Malenšku globoko v sodnikovem dodatku po preusmerjeni žogi zmanjkali centimetri.

Kanarčki do točke po škarjicah Berića

Potem ko je Koper prvo medsebojno tekmo v Fazaneriji dobil z 1:0 po golu Roberta Berića globoko v sodnikovem dodatku, je isti igralec tokrat na Bonifiki domači ekipi zagotovil remi v izdihljajih dvoboja. Koper je po petem remiju na vrhu z 29 točkami in ima pet točk naskoka pred Mariborom (tekma manj), medtem ko Mura po osmem remiju še naprej čaka na prvo zmago po 16. avgustu.

Dvoboj na Bonifiki so odločneje začeli gosti. Pri domačih je moral Luka Guček odločilno posredovati po strelu Kenana Kurtovića v osrčju kazenskega prostora. Tudi po kasnejšem kotu so črno-beli zapretili, a je strel kapetana Nina Koutra za las zgrešil vrata Luke Baša. Tudi v deveti minuti so bili gosti nevarni, a je Baš sijajno ustavil poskus Lovra Kitina z okoli 11 metrov. Po kotu pa je Mura zasluženo povedla. Po lepi akciji je po podaji Aljaža Zalaznika natančno s pomočjo vratnice meril Kouter.

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Koper je skušal stopiti na žogo in prevzeti nadzor na zelenici, a je v gradnji napadov in hitrih prehodih na nasprotnikovo polovico deloval površno in nenatančno. Edino omembe vredno akcijo je izpeljal Kamil Manseri v 41. minuti, a je iz zahtevnega kota s poskusom nekje med podajo in strelom zgrešil cilj. Na drugi strani je Mura še naprej pretila, v 31. minuti je po protinapadu Luka Bobičanec zgrešil z leve strani, ob koncu polčasa pa je njegov poskus z 20 m zlahka ukrotil Baš.

Milan Anđelković je pred nadaljevanjem postregel s tremi menjavami, igra domačih pa je resda postala malce hitrejša. Mura je prežala na protinapade, a ne eno ne drugo moštvo v prvi polovici drugega polčasa ni prikazalo veliko. V 60. minuti je po kotu za Muro strel Aleksandra Zeljkovića dobro ustavil Baš, medtem ko bi se moral rezervist Boris Dimitrov v ugodnem položaju pred vrati v 68. minuti precej bolje odzvati. Nato je večinoma igralo domače moštvo. Najprej je z volejem zapretil rezervist Check-Oumar Diakite, a streljal previsoko.

V 72. minuti so bili gledalci na Bonifiki prepričani, da bodo njihovi ljubljenci izenačili, a je najprej lepo odmerjen strel Josipa Iličića zadel vratnico, rezervist Ibrahim Lawal pa je povsem neoviran z glavo z okoli sedmih metrov odbito žogo poslal v vratnico namesto v prazno mrežo. Mura je vse bolj visela, čeprav je v 76. minuti zaradi prepovedanega položaja ostala brez drugega zadetka na tekmi.

Koper tudi v 77. minuti ni prišel do izenačenja, potem ko je Brown Irabor zapravil še eno lepo priložnost v kratkem intervalu. Isti igralec je v 87. minuti poskusil še z glavo, a je bil Matevž Dajčar odlično postavljen v vratih. To je bil prvi strel v okvir vrat Kopra. Kasnejši poskus Isaaca Matonda v 89. minuti je bil precej manj natančen. Domači so nato vendarle kronali premoč v zadnjih sekundah, ko se je v gneči pred vrati sijajno znašel rezervist Berić. Nekdanji slovenski reprezentant je s škarjicami preprečil Murino prvo zmago po 16. avgustu.

Izidi slovenske Prve lige, 7. november:

Koper - Mura 1:1 (0:1)
Berić 93.; Kouter 10.

Bravo - Maribor 2:1 (2:0)
Malenšek 41./11-m, 45.; Tshipamba 65./11-m

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KOMENTARJI3

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mptour
07. 11. 2026 21.13
A to je klub unga Zahota, ki je reko, da Yamal ni za velike tekme. No on in njegova ekipa tud za vaški cirkus nista.
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0 0
Šumsko voče
07. 11. 2026 21.09
Zahovic ne spat.ukrepaj
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0 0
JAZsemTI
07. 11. 2026 20.48
Za tolažbo NKMB - Hajduk je med tednom izgubil proti ekipi mehanikov in inštalaterjev z Gibraltarja.
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