Maribor po zmagi na vrhu lestvice izenačen z Olimpijo in Koprom

Pred današnjim derbijem kroga so bili Koprčani s 27 točkami vodilna ekipa, toliko jih je imela na drugem mestu tudi Olimpija. Mariborčani so tekmo začeli pri 24 točkah, z zmago pa bi oba tekmeca ujeli na vrhu. Na koncu so po boljši predstavi prišli do teh treh točk in zdaj so na vrhu tri ekipe s po 27 točkami.

Prvo medsebojno tekmo v tej sezoni je avgusta v Kopru dobila domača zasedba z 2:0, ta teden pa sta tekmeca z različnim uspehom opravila tudi pokalno nalogo. Koprčani so se z zmago proti Olimpiji uvrstili v polfinale, Mariborčanom po porazu z Domžalčani to ni uspelo.