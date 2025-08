Koper povedel, Maribor izenačil v Ljudskem vrtu, 1:1*

Maribor in Koper sta v nedeljski obračun vstopila s slabima popotnicama. Vijoličasti so proti madžarskemu Paksiju izpadli iz kvalifikacij za Konferenčno ligo, potem ko na povratni tekmi pred svojimi navijači niso uspeli nadoknaditi gola zaostanka. Ob tem so si prislužili številne žvižge svojih privržencev, še posebej je bil na udaru trener Tugberk Tanrivermis.

Podobna usoda je doletele Koper, ki pa je vendarle bistveno bolj pričakovano izpadel proti norveškemu Vikingu. Prva tekmo so kanarčki v gosteh izgubili s kar 0:7, na Bonifiki pa je v četrtek bilo 3:5.

Za Koper je v prvi postavi začel tudi nekdanji nogometaš Maribora Josip Iličić, ki se je v zadnjih dneh ukvarjal s poškodbo. Pri domačih pa se je v postavo po sporu s trenerjem vrnil Jan Repas, začel je na klopi.