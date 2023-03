Maribor le do točke proti Taboru, Celjani poglobili krizo Kopra

Mariborčani so Sežance, ki se borijo za obstanek, pričakali brez prvega strelca lige Žana Vipotnika, ki je tokrat dobil počitek zaradi lažje poškodbe stegenske mišice, ter tudi brez vezista Aljaža Antolina. Dlje časa bo odstoten Gregor Sikošek. Nekaj sprememb je po porazu v osmini finala pokalnega tekmovanja proti drugoligašu Rogaški naredil tudi trener Tabora Dušan Kosić, ki obenem ni mogel računati na kaznovanega Luko Šušnjaro.

Kljub temu so Kraševci nadaljevali spomladanski niz neporaženosti v ligi, potem ko so dokaj uspešno zatrli kreativnost Josipa Iličića, Marka Tolića, Ivana Brnića in ostalih ter se vsaj začasno povzpeli na osmo mesto. Maribor ostaja drugi. Maribor je pričakovano imel od začetka več žogo v posesti, toda Kraševci so nekajkrat opozorili nase, najbolj v 16. minuti, ko je Nabil Khali sprožil od daleč, Ažbe Jug pa se je izkazal. Kraševci so se postavili v obrambno držo in čakali na protinapade, izbrancem Damirja Krznarja pa nikakor ni uspelo prelisičiti tekmečevega obrambnega zidu.

Šele v 36. minuti je po podaji Josipa Iličića iz kota z leve strani zagrozil Max Watson, vendar je s strelom z glavo zgrešil cilj. Nekaj minut pozneje je Iličić priigral prosti strel le malce izven kazenskega prostora, a nato zadel živi zid. Štajerci so prvi polčas končali brez strela v okvir vrat. Iličić je tudi v uvodu drugega polčasa nevarno podal iz kota z desne strani, v 54. minuti pa je na drugi strani spet posredoval Jug po strelu Denisa Kouaa z desne strani kazenskega prostora. V 56. minuti je s strelom spet poskusil Iličić, vendar je meril previsoko, dve minuti zatem je bil neuspešen še Marko Tolić, zato pa je v 59. minuti Khali iz bližine unovčil neodločnost doma obrambe, potem ko je ta dopustila Sachi Marasoviću, da je pred tem prišel do žoge in podal pred prazna vrata.

Pozneje sta si zaradi prekrška in ugovarjanja rumeni karton prislužila Iličić in Martin Milec, ki bosta morala izpustiti naslednjo tekmo, Krznar pa je na anemično igro reagiral s trojno menjavo, v igro je poslal tudi debitanta v slovenski ligi Denisa Alijagića. Ta poteza se je takoj obrestovala, saj je Rok Kronaveter, ki je tudi vstopil v igro, takoj zatem dobro izvedel kot z leve strani, Sven Šoštarič Karič pa je z glavo zadel za 1:1. Kaj lahko pa bi se domači spet kmalu znašli v zaostanku, saj je v 68. minuti Khali z enajstih metrov v padcu s škarjicami zadel prečko. To pa je zadel tudi Iličić v 80. minuti, ko je prišel do strela v bližini gola. V 83. minuti je Jan Repas po Iličićevi podaji s prostega strela sprožil z roba kazenskega prostora, žoga pa je po dotiku Aleksandra Zeljkovića le za malenkost zgrešila cilj. V 86. minuti je žogo malo mimo gola poslal še Kronaveter po novi Iličićevi podaji v prostor.