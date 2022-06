Maribor, Mura, Olimpija in Koper dobili evropske tekmece v 2. krogu

Na sedežu Evropske nogometne zveze (UEFA) v Nyonu so izžrebali pare drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov in Konferenčno ligo. Tekmece so tako dobili Maribor v kvalifikacijah Lige prvakov, pa tudi Mura, Olimpija in Koper v kvalifikacijah Konferenčne lige.

Slovenskega prvaka Maribor v primeru napredovanja proti Šahtorju iz Soligorska v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov čaka boljši iz obračuna Zrinjski Mostar – Sheriff Tiraspol. Moldavski prvak je lani igral v skupinskem delu Lige prvakov in na stadionu Santiago Bernabeu senzacionalno ugnal poznejšega evropskega prvaka, madridski Real. Prva tekma proti Šahtorju iz Soligorska bo 5. ali 6. julija v Ljudskem vrtu, povratna pa 12. ali 13. v gosteh. PREBERI ŠE Maribor dobil zahtevnega nasprotnika v kvalifikacijah za Ligo prvakov Ker beloruski klubi ne smejo igrati na domačem igrišču, so morali tekmeci iz Soligorska poiskati nadomestno prizorišče. Odločitev o napredovanju bo tako padla na nevtralnem terenu v Turčiji, in sicer v mestu Adapazari, na stadionu Sakarya Atatürk, brez prisotnosti gledalcev. Prva tekma 2. kroga bi bila na domačem terenu, povratna na igrišču prvaka Bosne in Hercegovine ali Moldavije. V primeru izpada v prvem krogu se bo Maribor kot srečni poraženec uvrstil neposredno v tretji krog kvalifikacij za Konferenčno ligo. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Žreb za slovenska moštva v 2. krogu Konferenčne lige

Slovenski pokalni prvak Koper bo v drugem krogu kvalifikacij za Konferenčno ligo igral proti ekipi Vaduz iz Lihtenštajna, kot je določil današnji žreb na sedežu Evropske nogometne zveze (UEFA) v Nyonu. Vaduz igra v drugi švicarski ligi, kjer je bil prejšnjo sezono četrti. Možna tekmeca za drugi krog sta dobila tudi Olimpija in Mura. PREBERI ŠE Olimpija v Luksemburg, Mura pa v Moldavijo Nogometaši Olimpije bodo v primeru zmage v prvem krogu nad ekipo Differdange iz Luksemburga nato igrali proti ekipi Sepsi Sfantu Gheorghe iz Romunije. To moštvo je minulo sezono sklenilo na sedmem mestu romunskega državnega prvenstva. Prva tekma drugega kroga bo odigrana 21. julija v Romuniji, povratna pa 28. julija. Ljubljančani se nadejajo, da bo v Stožicah, kar se bo zgodilo v primeru zmage nad Luksemburžani. Tekmi prvega kroga bosta na sporedu 7. in 14. julija. Mura, ki se bo na uvodu kvalifikacij pomerila z moldavskim Sfintul Gheorghejem, se bo v primeru skupne zmage v drugem krogu pomerila proti ekipi St. Patrick's Athletic iz Dublina, to so lanski irski podprvaki. Ekipa ima skupaj devet državnih naslovov, Irci bodo gostitelji uvodne tekme. icon-expand Slavje nogometašev Maribora v Ljudskem vrtu. FOTO: Damjan Žibert