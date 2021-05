Mariborčani odločeni: Preračunljivost ne pride v poštev, misli o remiju ne bo

Za Simona Rožmanabo to deseta tekma na klopi Maribora. Na prvih šestih je zbral le eno zmago in kar tri poraze, krivulja forme najbolj trofejnega slovenskega kluba pa se je v tem mesecu močno dvignila navzgor. Na zadnjih štirih tekmah so vijolični zbrali deset točk. "Žal mi je, da se prvenstvo počasi zaključuje. V zaključku sezone delujemo vse boljše in boljše. Stopnjevanje forme in želja po napredku naraščata," je na novinarski konferenci pred sobotnimi 90 minutami resnice uvodoma povedal Rožman.

Dodal je: "Če pogledamo nazaj, se je v mesecu in pol zgodilo več kot običajno v celotni sezoni: različne tekme, vzponi in padci, spoznavanje značajev … Sprejemamo, da je Maribor vedno v vlogi favorita, da je naše izhodišče drugačno. S tem znamo živeti, toda ne bo odločal psihološki dejavnik, ampak kakovost izvedbe na igrišču. Poskrbeli smo za stabilnost v zadnjih petih, šestih tekmah."

Maribor ima na vrhu 63 točk, Mura pa zaostaja za tri, a bi v primeru zmage prišla do svoje prve zvezdice."Gremo v finiš s položaja, ki smo si ga želeli. Pred nami je velik izziv, glede na lestvico gre za dvoboj dveh najboljših klubov v prvenstvu, v katerem naša mlada, nabrušena ekipa želi pokazati kakovost in osvojiti naslov. Predvsem pa se veselimo vrnitve navijačev. Verjamem, da bo ozračje takšno, kot ga lahko ponudi le Ljudski vrt. Vsak glas s tribun bo dobrodošel. Rad bi, da gledalci uživajo v tekmi, pomagajo moštvu," je nadaljeval nekdanji trener Celja, Domžal in Rijeke.

'Navijači predstavljajo dodatno motivacijo'

Pomembnost navijačev – na tribunah Ljudskega vrta jih bo lahko 2000 – je med dejavniki, ki bodo odločali o zmagovalcu, poudaril tudi nogometaš sredine igrišča Blaž Vrhovec:"Psihološka pripravljenost bo pomembna, a tudi stopnja agresivnosti. Kdor bo pobral več 'drugih žog', kar prinese večjo samozavest, bo v prednosti. Vsak mora poskrbeti tudi za ustrezno individualno pripravo in iztisniti iz sebe zadnji atom moči. Vse bomo naredili, da bomo mi tisti, ki se bodo veselili po tekmi. Predvsem pa razveselili navijače, saj nam njihova vrnitev na tribune pomeni le še dodaten motiv."