V Ljudskem vrtu odjeknila petarda

V tekmi 30. kroga slovenske prve lige sta se v Ljudskem vrtu udarila Maribor in Mura. Vijoličasti so upravičili vlogo papirnatih favoritov in blede Sobočane, ki očitno razmišljajo le še o pokalnem tekmovanju, kjer so se uvrstili v polfinale, ugnali s kar 5:0. Po dva gola sta Murašem zabila Arnel Jakupović in El Arbi Hillel Soudani.