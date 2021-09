Maribor na 50. večnem derbiju po prekinitev negativnega niza proti oslabljeni Olimpiji

Nogometaši Kalcerja iz Radomelj in Aluminija bodo odprli 12. krog Prve lige Telemach, katerega vrhunec bo v soboto, ko se bosta v Ljudskem vrtu na večnem derbiju srečala Maribor in Olimpija. Tekmeca sta trenutno na četrtem oziroma tretjem mestu na lestvici, kot vselej pa v obeh taborih pričakujejo poln izkupiček.

To bo 50. prvenstveni večni derbi od sezone 2009/10, ko se je "nova Olimpija" prebila v prvo ligo. Maribor ima 19 zmag, Olimpija devet, na 21 tekmah pa sta se ekipi razšli brez zmagovalca. V zadnjem obdobju ima v ligi na teh derbijih več uspeha ljubljanska zasedba, saj je neporažena na zadnjih sedmih derbijih (trikrat je zmagala), medtem ko Maribor na derbijsko zmago čaka od konca septembra 2019. V Ljudskem vrtu pa Maribor v obračunih z Olimpijo ni zmagal že od novembra 2017. "Čas je, da se rezultatski trend derbijev v Ljudskem vrtu obrne v drugo smer," je za spletno stran kluba dejal športni direktor Maribora Marko Šuler in dodal, da bodo naredili vse, da bodo derbi dočakali pripravljeni.

icon-expand Olimpija - Maribor FOTO: Aljoša Kravanja

"V takšnih trenutkih se pokaže tudi pomen energije s tribun, ki jo ti fantje potrebujejo. Vemo, kako je, ko se v Mariboru mobilizirajo vsi. In zdaj je ta trenutek, ko se ves Maribor, z vsemi navijači lahko mobilizira. Ko je najtežje in ko stopimo skupaj, je Maribor najmočnejši. In takrat Maribor, ki tekmuje, tudi zmaguje. Drugačna miselnost ne pride v poštev. Kakšen bo razplet, bo odvisno od dogajanja na igrišču. Moramo pa storiti vse, da bomo pravi na igrišču. Dejavnik, ki lahko prevlada, je lahko tudi močna želja," je povedal Šuler. Maribor je na zadnjih dveh tekmah pod vodstvom začasnega trenerja Radovana Karanovića osvojil štiri točke, Olimpiji pa je nazadnje spodrsnilo na obračunu z Radomljami, na katerem je prepoved nastopa na naslednji tekmi dobil Mustafa Nukić, ob Maksu Barišiću iz Kopra in Dinu Stančiču iz Tabora prvi strelec lige (šest golov), dodatno težavo pri Olimpiji pa predstavlja tudi sobotna odsotnost enega najboljših posameznikov Almedina Ziljkića (pet zadetkov), ki prav tako prestaja kazen. Ziljkić je bil tudi eden od strelcev na prvem derbiju sezone, ki ga je Olimpija doma dobila s 3:1. Takrat je za zeleno-bele dvakrat zadel Antonio Delamea Mlinar (pri Mariboru je najstrožjo kazen unovčil Blaž Vrhovec), obakrat pa mu je podal kapetan Timi Max Elšnik, ki pričakovano napoveduje boj za tri točke.

icon-expand Olimpija - Maribor FOTO: Damjan Žibert

"Pričakujem trdo, težko tekmo, kot je vsak derbi. Upam, da bo na stadionu dobro vzdušje in da bomo imeli dobro gostujočo podporo. Šli bomo na zmago. Vemo, da je derbi tekma zase. Vsi so posebni, ampak na koncu so pomembne tri točke. Po porazu z Radomljami je derbi prišel v pravem trenutku, da se lahko dvignemo in pozitivno zaključimo pred reprezentančno pavzo," je dejal Elšnik. "V zadnjih letih je Olimpija na derbijih rezultatsko prevladovala, ampak vsaka tekma je zgodba zase. Zagotovo bi bila napaka, če bi šli v srečanje z miselnostjo, da bo enostavno, ker je statistika na naši strani. Statistika je lahko samo nekakšen dodaten motiv, zagon, da pozitiven niz podaljšamo. Dali bomo vse od sebe, da tri točke pripeljemo nazaj v Ljubljano," je dodal. Olimpija je sicer spet v pestrem obdobju, saj jo – kot je spet napovedal – zapušča 83-letni predsednik Milan Mandarić. Tega naj bi ga zamenjal nemški poslovnež Adam Delius, ki je po poročanju nekaterih medijev zdajšnjemu šefu plačal pet milijonov evrov.

icon-expand Milan Mandarić FOTO: Damjan Žibert

Obe stranki sta bili v dogovorih že decembra lani oziroma januarja letos, a se takrat dogovori niso udejanjili. Pri Olimpiji so nepremičninskemu agentu iz Münchna očitali tudi zavajanje in laži. Zdaj pa naj bi bil posel vendarle sklenjen, kar pa pod vprašaj postavlja tudi prihodnost trenerja Sava Miloševića. Maribor in Olimpija se bosta sicer srečala še dvakrat v sezoni, v začetku februarja v 21. krogu bosta v prvem spomladanskem krogu ekipi spet igrali v Ljubljani, dva meseca pozneje pa se bosta v 30. krogu znova merili v Mariboru. Konec tedna bodo sicer še tekme Tabor – Domžale, Bravo – Mura in Koper – Celje. Na lestvici vodi Koper s 23 točkami, sledi Bravo z 22, Olimpija ima 19 točk, Maribor 17, Mura 16, Tabor 15, Celje in Domžale po 11, Aluminij 10 in Radomlje osem točk.