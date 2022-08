Maribor na Finsko z upanjem na sezonski preobrat

V Helsinke so odpotovali: Bergsen, Zalokar, Pridgar, Žinič, Mitrović, Šoštarič Karić, Sikošek, Uskoković, Koderman, Guerrico, Vidaković, Antolin, Maher, Božičković, Repas, Brnić, Šturm, Božić, Laušić, Kronaveter, Vipotnik, Baturina in Sirk.

V mariborskem taboru vseeno ne obupujejo. "Prizadevnost se mora obrestovati. Ko se bo situacija obrnila, se bo v pravo smer in se bodo zadeve prevesile na našo stran. Naprej moramo z dvignjeno glavo. Tekme si sledijo ena za drugo, preusmerjamo se k evropskemu tekmovanju in naredili bomo vse, da skušamo zmagati v Helsinkih," je po derbiju povedal trener Maribora Radovan Karanović .

Zdelo se je, da je tudi Karanovićeva prihodnost na klopi Maribora pod vprašajem, ampak športni direktor Marko Šuler je namige o menjavi trenerja zavrnil. "Najlažje bi bilo pribijati na križ, menjavati vse po vrsti. Rezultati tega ne odražajo, a so opazne nekatere zadeve, iz katerih lahko izvlečemo pozitivna spoznanja. Po Helsinkih se je ekipa odzvala, hoteli smo zmagati v derbiju, smo pa v eni fazi, ki se lahko zgodi vsakomur. In to je obdobje, ki ga je treba prestati in verjeti v to, kar počneš," je dejal Šuler.

Ta je prepričan, da v klubu delajo pravilno in da se bo krivulja rezultatov in igre obrnila navzgor. "Tudi v Evropi še nismo rekli zadnje besede, 2:0 je lahko zavajajoč rezultat, v Helsinke gremo s prepričanjem, da boj še ni izgubljen. Verjamem v ekipo, ki je zmožna narediti nov korak naprej in odpreti novo poglavje. V vsakem primeru nas potem čakata še dve tekmi v 'play-offu'," je dodal Šuler in poudaril, da trenerjev status nikdar ni bil vprašljiv.