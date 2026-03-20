Maribor na gostovanju proti Aluminiju izgubil dragocene točke

Mariborčani, ki so tokrat med drugim pogrešali kaznovanega Omarja Rekika, so takoj prevzeli pobudo in imeli prvo veliko priložnost v 11. minuti, ko je v kazenskem prostoru streljal David Pejičić, na mestu pa je bil domači vratar Matjaž Rozman. Izbranci Feđe Dudića so imeli bolj ali manj cel prvi polčas popoln nadzor nad dogajanjem, imeli tudi nekaj strelov, toda ti niso bili posebej kakovostni, tudi Pijusu Širvysu v 44. minuti iz bližine ni uspelo zadeti cilja.
Aluminij, ki je ob nekaj poškodovanih pogrešal v zadnjem času najbolj razpoložena svoja kaznovana igralca Beharja Feto in Ivijana Svržnjaka, Ažbetu Jugu ni povzročal nikakršnih težav v prvih 45 minutah, v statistiko je vpisal vsega en strel.
Takoj po začetku drugega polčasa pa so Kidričani najprej dvakrat nevarno zagrozili, moral se je izkazati tudi Jug, v 47. minuti pa tudi povedli. Po kotu je z nekaj sreče in slabimi reakcijami mariborske obrambe zadel Aleksandar Zeljković. Kidričani so bili zatem še nekajkrat nevarni, nezadovoljni Dudić pa je po dobri uri dodobra posegel v kader in zamenjal štiri igralce. Eden od tistih, ki so vstopili, Dario Vizinger, je imel v 72. minuti izvrstno priložnost za izenačenje, a je grdo zgrešil z 12 metrov.
Na drugi strani so imeli izbranci Jure Arsića v 76. minuti obetaven protinapad, ki ga je zapravil Adriano Bloudek, kljub anemični napadalni predstavi Maribora pa je slednji prišel do izenačenja v 91. minuti, ko je Hilal Soudani z glavo v mrežo pospravil odbito žogo po Vizingerjevem strelu.
Takoj zatem je imel Aluminij priložnost za novo vodstvo, vendar je Bloudek zgrešil iz bližine, zadnjo mariborsko priložnost na tekmi pa je s strelom od daleč zapravil Mark Španring.
Izidi Prve lige, 20. marec:
Aluminij - Maribor 1:1 (0:0)
