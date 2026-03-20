Maribor na gostovanju proti Aluminiju izgubil dragocene točke

Aluminij, ki je ob nekaj poškodovanih pogrešal v zadnjem času najbolj razpoložena svoja kaznovana igralca Beharja Feto in Ivijana Svržnjaka , Ažbetu Jugu ni povzročal nikakršnih težav v prvih 45 minutah, v statistiko je vpisal vsega en strel.

Mariborčani, ki so tokrat med drugim pogrešali kaznovanega Omarja Rekika , so takoj prevzeli pobudo in imeli prvo veliko priložnost v 11. minuti, ko je v kazenskem prostoru streljal David Pejičić , na mestu pa je bil domači vratar Matjaž Rozman . Izbranci Feđe Dudića so imeli bolj ali manj cel prvi polčas popoln nadzor nad dogajanjem, imeli tudi nekaj strelov, toda ti niso bili posebej kakovostni, tudi Pijusu Širvysu v 44. minuti iz bližine ni uspelo zadeti cilja.

Takoj po začetku drugega polčasa pa so Kidričani najprej dvakrat nevarno zagrozili, moral se je izkazati tudi Jug, v 47. minuti pa tudi povedli. Po kotu je z nekaj sreče in slabimi reakcijami mariborske obrambe zadel Aleksandar Zeljković. Kidričani so bili zatem še nekajkrat nevarni, nezadovoljni Dudić pa je po dobri uri dodobra posegel v kader in zamenjal štiri igralce. Eden od tistih, ki so vstopili, Dario Vizinger, je imel v 72. minuti izvrstno priložnost za izenačenje, a je grdo zgrešil z 12 metrov.

Na drugi strani so imeli izbranci Jure Arsića v 76. minuti obetaven protinapad, ki ga je zapravil Adriano Bloudek, kljub anemični napadalni predstavi Maribora pa je slednji prišel do izenačenja v 91. minuti, ko je Hilal Soudani z glavo v mrežo pospravil odbito žogo po Vizingerjevem strelu.

Takoj zatem je imel Aluminij priložnost za novo vodstvo, vendar je Bloudek zgrešil iz bližine, zadnjo mariborsko priložnost na tekmi pa je s strelom od daleč zapravil Mark Španring.