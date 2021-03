Rožman novi trener Maribora: Prinašamo energijo, znanje in veliko srce

NK Maribor je na sobotni novinarski konferenci potrdil, da bo Argentinca Maura Camoranesijana vijoličasti klopi nasledil Simon Rožman, ki je z najtrofejnejšim slovenskim nogometnim klubom podpisal pogodbo do leta 2024. Maribor je po slovesu Camoranesija vodil pomočnik Saša Gajser, ki tudi pod taktirko novega športnega direktorja Marka Šulerjatako ne bo dobil priložnosti za dolgoročnejše vodenje članskega moštva v vlogi glavnega trenerja.

"Obljubljam znanje, energijo in srce," je na predstavitveni novinarski konferenci dejal Rožman, ki se še ni dogovoril za sodelovanje z Gajserjem, v Ljudski vrt pa seveda prihaja s svojimi pomočniki. "Najprej bi se rad zahvalil klubu za zaupanje. Prvi vtis je izreden, namenjena mi je bila lepa dobrodošlica. Ponosen sem, da sem postal vodja strokovnega tima v izjemnem klubu. Zavedam se svoje odgovornosti, po drugi strani pa s svojo ekipo prinašamo energijo, znanje, veliko srce, da bi bili v bližnji in daljni prihodnosti uspešni ter izpolnili klubske cilje," je v prvi izjavi pojasnil Rožman, ki je bil pred sedmimi leti v Celju najmlajši trener v slovenski ligi. Priznal je, da si je vzel "dan ali dva" za premislek, saj se je želel čim bolje pripraviti.

Želja je zgraditi 'dolgoročno zgodbo' in vzpostaviti 'prepoznaven slog igre'

"Klub mi je predstavil svoj projekt, analiziral sem zadeve in sprejel izziv. Maribor ima vsebino in dušo, vedno kakovosten igralski kader. Imamo skupen cilj in velik motiv, da se približamo uspešni preteklosti kluba. Maribor je vedno pokazal svojo top kvaliteto, ko je bila prisotna kolektivna energija, kar se čuti tudi zdaj. Nedvomno je naša želja, da bi zgradili dolgoročno zgodbo, vzpostavili prepoznaven slog igre. Cilji so postavljeni zelo visoko, vendar so uresničljivi," je dodal novi trener Maribora.

Prvi trening pod taktirko novega stratega bo v Ljudskem vrtu v ponedeljek, v sredo pa bo moštvo odšlo na priprave v Čatež ob Savi.

Šuler: Gajser zaradi težav z licenco ne more biti dolgoročnejša rešitev

"Bili smo že nekaj časa v pogovorih in se pri idejah glede na pot, ki smo si jo zastavili, hitro uskladili. V resnih kombinacijah je bil tudi Saša Gajser, a zaradi težav z licenco ne more biti dolgoročnejša rešitev. Odločili smo se za Simona Rožmana. Rezultati in zgodovina povejo svoje, vsak dan se ne ponudi možnost dobiti tako uspešnega, mladega trenerja, z zanimivo vizijo. Predvsem pa deloholika, ki je popolnoma predan klubu in svojemu delu," je ob predstavitvi novega trenerja poudaril športni direktor Šuler.

Dodal je: "To je bila priložnost, ki jo je bilo vredno izkoristiti. Ker je bila želja obojestranska, je bila odločitev zelo lahka. Maribor gre na novo pot, Simon dobro ve, kaj je Maribor, v kakšno okolje prihaja in ko sestaviš vse skupaj, so zadeve dobro zastavljene. Dela je ogromno, tega se zavedamo vsi v klubu, zaveda se Simon in se morajo tudi igralci."