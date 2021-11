Maribor napolnil mrežo Aluminija

Mariborčani so še osmo tekmo zapovrstjo končali brez poraza, šestič zapovrstjo pa niso prejeli zadetka, čeprav so pogrešali kar nekaj igralcev, med drugimi kaznovana Marka Alvirja in Antoina Makoumbouja. Ekipa Radovana Karanovića je tako po deseti zmagi pri 33 točkah in na prvem mestu lestvice, po večerni tekmi se lahko z njo izenači Koper. Kidričani so še naprej zadnji s 15 točkami, imajo točko manj od Tabora in Radomelj.

Prvi polčas so odločneje začeli domači, ki so imeli v sedmi minuti lepo priložnost za vodstvo, ko je malce na levi strani do strela v kazenskem prostoru prišel Malik Sellouki, Luka Janžekovič pa je odlično posredoval.

Pozneje so prišli domači še do nekaj strelov, denimo Nina Žuglja v 11. in 24. minuti, a je tudi po tem ostalo pri 0:0, tako kot tudi po strelu od daleč Tilna Pečnika v 38. minuti, ko je Ažbe Jug žogo brez težav ukrotil. V 42. minuti so domači najprej neuspešno zahtevali najstrožjo kazen (tako kot v 24.), potem pa so vijolični povedli, ko so se gosti poigravali v nevarni coni.

Tilen Pečnik je izgubil žogo, do nje je prišel Rok Sirk, jo oddal do Ognjena Mudrinskega, ki je malce z desne premagal Janžekoviča za 1:0 in svoj šesti gol sezone ter četrtega na zadnjih treh tekmah. Tik pred koncem polčasa je imel Aluminij na voljo indirektni prosti strel v kazenskem prostoru Maribora, a so domači blokirali poskus Aljaža Krefla.