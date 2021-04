Maribor o prometni nesreči Matka: Teže prekrška se dobro zavedamo

Aljoša Matko v nesreči ni bil poškodovan, je v izjavi za javnost zapisal NK Maribor, ki ga je leta 2016 pretresla tudi tragična prometna nesreča članov B-ekipe Zorana Baljakain Damjana Marjanovića, ki sta življenje izgubila v predmestju Maribora.

"Aljoša v nesreči ni bil poškodovan, smo pa z velikim obžalovanjem sprejeli informacijo o tem, da so poškodbe utrpeli preostali udeleženci. Zadeve spremljamo, vsi v klubu smo z mislimi s poškodovanimi in njihovimi družinami,"so zapisali pri NK Maribor. "Zaradi šokantnega dogodka se mladi slovenski reprezentant ni pridružil moštvu ob začetku aktivnosti v ponedeljkovem dopoldnevu in je ostal v družinskem krogu. Aljoša se zaveda, da je z vožnjo ob neprilagojeni hitrosti storil hud prekršek,"so dodali.

"Vsi, še posebej pa športniki kot javne osebnosti morajo biti zgled mladim, celotni družbi in od vsakega našega člana pričakujemo, da spoštuje pravila, tako zaradi lastne kot zaradi varnosti vseh udeležencev prometa. Zdaj je v ospredju predvsem skrb za zdravje vseh vpletenih v sobotno nesrečo, vsa morebitna dodatna vprašanja in informacije pa so v pristojnosti ustreznih organov,"še sporočajo iz Ljudskega vrta.