Maribor ob poškodbi kapetana zamenjavo našel v Domžalah

Slovenski prvaki, nogometaši Maribora, so dobili še enega novega igralca. Že danes se jim je na treningu pridružil 23-letni dosedanji desni bočni igralec Domžal Andraž Žinič, ki je podpisal pogodbo do leta 2025, na dresu pa bo nosil številko 29, so sporočili iz mariborskega kluba.

Andraž Žinič je v petek že opravil prvi trening v Ljudskem vrtu in bo v kadru Maribora že v nedeljo, ko se bodo aktualni prvaki na tekmi tretjega kroga slovenske prve lige v gosthe pomerili proti Kopru. "Milec je poškodovan, še nekaj časa ga ne bo na igrišču in poiskati smo morali novo rešitev. Našli smo najprimernejšo za vse vpletene strani, zagotovo najboljšo med uresničljivimi v našem prostoru. Izbrali smo fanta, ki je potrdil nadarjenost in ima kljub mladosti že precejšnjo kilometrino v prvoligaški konkurenci. Veseli spoznanje, da smo sklenili dogovor z Domžalami in se je lahko Andraž priključil v najkrajšem času. Dobro smo seznanjeni z njegovimi zmožnostmi, je v delovnem ritmu, pozna ligo in ga lahko takoj aktiviramo, tako da bo v kadru že za nedeljsko tekmo v Kopru," je novo kadrovsko potezo pojasnil športni direktor Maribora Marko Šuler.

Večkratni član mlajših reprezentančnih selekcij (na UEFA U-21 evropskem prvenstvu je odigral vse 3 tekme proti Španiji, Italiji in Češki, s polno minutažo) ni potreboval veliko časa za razmislek o prestopu. "Vse se je hitro odvilo, prestop se je zgodil v enem popoldnevu. Zahvaljujem se za zaupanje, res sem zelo vesel, da je največji klub v Sloveniji izkazal zanimanje zame. Vem, kam prihajam. Klubske ambicije so visoke, takšne so tudi moje, rad bi zbiral lovorike in prihajam z veliko željo po nadaljnjem dokazovanju," je dejal Žinič.

icon-expand Slovenija U21 - Češka U21, Andraž Žinič FOTO: Aljoša Kravanja

Novi član prvakov je prepričan, da je dovolj pripravljen, da takoj skoči na pomoč svojim novim soigralcem: "Doslej sem bil na nasprotni strani, Domžale so mi omogočile priložnost za razvojno pot, zdaj pa sem tukaj z velikim motivom na začetku nove zgodbe. Igralce dobro poznam, telesno sem ustrezno pripravljen, saj sem oddelal celotne priprave in tudi glede prilagajanja na taktične zahteve, način igre verjamem, da ne bom potreboval veliko časa. Lepo bo igrati ob takšni podpori s tribun in z nestrpnostjo pričakujem prve minute na igrišču."