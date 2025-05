Cesar: Verjamem in upam, da bomo preprečili slavje Olimpije

V soboto ob 20.15 se bo v Stožicah odvil še zadnji večni derbi letošnje sezone med nogometaši ljubljanske Olimpije in Maribora. Dvoboj vodilnih ekip bi lahko z zmago zeleno-belih že postregel s slavjem novega ljubljanskega državnega naslova, a Štajerci bodo skušali storiti vse, da to preprečijo. Trener vijoličastih Boštjan Cesar je pred tekmo zadovoljen z delom svojih varovancev v zadnjem tednu.

Trener Maribora Boštjan Cesar je pred derbijem z Olimpijo na novinarski konferenci povedal, da je vzdušje v štajerskem taboru po dveh zaporednih zmagah dobro. Mariborčani so po preobratu premagali Muro (2:1), zatem pa so visoko odpravili Radomlje (4:0).

Cesar ima pri sestavi moštva sladke skrbi

Na treninge se je vrnil pomemben člen obrambe Pijus Širvys, na voljo pa je znova tudi Sheyi Ojo, ki je odslužil kazen zaradi štirih rumenih kartonov. "V tem trenutku so vsi igralci v optimalni formi. Zadovoljen sem, da so glavni igralci zdravi. Dileme pri sestavi začetne postave so vselej prisotne, saj želim do zadnjega trenutka videti, v kakšnem stanju so igralci. Enkrat sem se že opekel, da so bili pred zadnjim treningom vsi zdravi, potem pa ni bilo tako. Imam še dve dilemi, videli bomo, kako bodo igralci oddelali zadnji trening, jutri pa se bom odločil za enajsterico," je povedal Cesar, ki ima pred derbijem sladke skrbi pri sestavi ekipe.

Pijus Širvys in Sheyi Ojo proti Olimpiji. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Maribor ob povratku Tetteha deluje precej bolje

Za igro je nared tudi najboljši strelec Maribora Benjamin Tetteh. "Dobro se počutim, poškodba je za mano," je dejal ganski napadalec, ob čigar odsotnosti so bili Mariborčani štiri tekme brez zmage, dosegli pa so le en gol iz igre. Tetteh se zaveda, da večni derbi ni navadna tekma. "Na takšnih tekmah ne gre le za kvaliteto ali kdo igra lepši nogomet. Tu odloča, kdo pokaže več želje. Čaka nas težka tekma, na katero se moramo dobro mentalno pripraviti. Oni nimajo veliko za izgubiti, mi pa moramo igrati na zmago. Smo samozavestni, zmagali smo zadnji dve tekmi. Mislim, da smo dobro pripravljeni."

Benjamin Tetteh je proti Olimpiji igral dvakrat, na prvi zadetek še čaka. FOTO: 24ur.com icon-expand

Mariborčani so na prejšnjem derbiju zmagali, nato pa tri dni kasneje izgubili proti Primorju in zmaga proti Olimpiji je hitro odšla v pozabo. "Derbije je treba zmagati, a tudi manjše tekme, na katerih se osvaja prvenstvo," poudarja Ljubljančan na klopi štajerskega ponosa.

Se lahko ponovi scenarij iz leta 2023?

Olimpija lahko z zmago potrdi naslov prvaka, a Cesar se s tem ne obremenjuje. "Sem v klubu, kjer je vselej potrebno zmagovati. Na tekmo gremo z zmagovalno mentaliteto in verjamem ter upam, da bomo preprečili njihovo slavje. Osredotočeni smo nase. Vemo, česa smo sposobni, tudi če gre za vodilno ekipo. Veliko bo odvisno od nas."

Victor Sanchez in Boštjan Cesar FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Do podobnega scenarija je prišlo pred dvema letoma, ko so zeleno-beli sredi aprila z zmago proti Mariboru (2:0) potrdili naslov. Kadra obeh zasedb sta se v tem času dodobra spremenila, kljub temu pa ostaja nekaj nogometašev, ki so tudi takrat stali na igrišču. A Cesar poudarja, da se z igralci o tem ni pogovarjal in niti ne dopušča, da bi razmišljali o teh stvareh.

Cesar želi reakcijo po izgubljeni žogi

Mariborski trener od svojih igralcev zahteva, da igrajo v obeh fazah. Želi si, da se njegova ekipa v napade vključuje z velikim številom igralcev, je kreativna in hitro reagira po izgubljeni žogi. "Vem, da naša ekipa ni idealna za to, ampak večino časa želim, da se prekinjajo njihove akcije. V tem segmentu nismo najboljši, zato tudi manjše ekipe prelahko prihajajo v naš kazenski prostor. Tega se zavedajo tudi igralci, o tem smo se veliko pogovarjali." Za konec je Cesar dodal, da so z ekipo dobro pripravljeni na nasprotnika. "Kaj preveč ne menjajo. Manjkajo jim določeni igralci, ampak Olimpija že celotno sezono igra v enakem stilu. Imajo dva stila, ki ju igrajo, na to smo pripravljeni. Moramo imeti čisto glavo. Prihajajo zadnje tekme sezone. Večina igralcev, ki so igrali večino sezone, so utrujeni. Olimpija ima kar širok kader. To so dokazali tudi na teh manjših tekmah, ko so zmagovali tudi z nekoliko spremenjeno postavo."