Maribor po dveh tekmah le s točko: 'Zaslužili smo si več, glede na prikazano bistveno več'

"Do izključitve je bilo zelo dobro. Videli smo vse, kar želimo imeti: mirnost, zaključke, predrznost, zlahka smo prihajali v nasprotni kazenski prostor, imeli priložnosti, polpriložnosti. Manjkal je samo drugi gol, s katerim bi zadevo olajšali in umirili nasprotnika. Ob izključitvi in ob tem, da smo takrat že izgubili na svežini, je nasprotnik postal nevarnejši in prihajal z več igralci pred naš gol. Solidno smo se branili, a smo potem v izteku tekme omogočili domačim nogometašem, kar jim ne bi smeli in dobili zadetek," je po nenavadnem dvoboju v Velenju (1:1) za uradno spletno stran Maribora poudaril Darko Milanič . "Zaslužili smo si več, glede na prikazano bistveno več. Po dveh krogih imamo zdaj eno točko, s katero ne moremo biti zadovoljni, a se bomo trudili izboljšati zadeve. Da bomo te zaključke skozi dobro kombinatoriko, ki jo imamo, privedli do tega, da zabijemo iz bistveno manj priložnosti.”

Kljub velikem nezadovoljstvu v taboru aktualnih prvakov iz Maribora pa bo treba hitro odmisliti dogajanja v Velenju in narediti preklop na evropski izziv. V drugem predkrogu Lige prvakov Štajerce čaka švedski AIK. "Ponavadi je res tako, da nekatere zadeve, kot sta ti dve epizodi, ko smo dobili gol v zadnjih sekundah in jeKronaveter dobil rdeči karton, ostanejo v mislih. Ampak nam mora ostati v mislih tudi to, da smo odigrali dobro tekmo, želeli napadati in so fantje bili na primernem nivoju. Po drugi strani pa nas čaka tekma, ki bo zelo zahtevna, psihološko zaradi velikega vložka evropske tekme in fizično zaradi močnega nasprotnika. Zato se moramo res dobro pripraviti, verjeti vase. Izbrati moramo pravi način, da bomo nasprotniku vsilili to, kar želimo mi."