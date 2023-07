Maribor po preobratu na Malti do 2. kroga kvalifikacij

Mariborčani so kot druga slovenska ekipa v tem tednu gostovali na Malti na stadionu Centenary v Ta'Qualiju. Domžalčani so pred dvema dnevoma zapravili priložnost za veliki preobrat in proti Balzanu klonili po podaljšku, Mariborčani pa so danes sicer zaostajali do 80. minute, a nato naredili preobrat za skupno zmago.

Birkirkara si je na prvi tekmi priigrala zelo dobro izhodišče pred današnjo povratno tekmo. Strateg Maribora Damir Krznar je namesto poškodovanega Hilala Soudanija v začetno postavo uvrstil Ishaqa Rafiuja, v primerjavi s prvo tekmo pa so bili novinci v začetni enajsterici še Marko Kolar, Marcel Lorber in Marko Božič.

Maltežani so na svojem terenu hitro prevzeli pobudo. Že v uvodnih minutah je bilo dvakrat napeto pred vrati Ažbeta Juga, a takrat še ne posebej nevarno. Ob strelu Mbonga v 14. minuti pa je žogo v kot odbil Watson.