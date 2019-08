Maribor po remiju v Fanzaneriji še naprej brez zmage v Prvi ligi, Aluminij še neporažen

Popoldanske plohe v Murski Soboti gledalcem niso preprečile, da ne bi napolnili Fazanerije, so pa namočile teren. Na določenih delih igrišča so bile luže, tako da so bile razmere za igro izredno težke. So pa bile primerne za strele od daleč in že v prvem napadu je z njim domačega vratarja Matka Obradovića poskušal presenetiti Nardin Mulahusejnović , a mu to ni uspelo. Nekaj več težav je imel v 13. minuti pri podobnem poskusu Luke Bobičanca gostujoči vratar Kenan Pirić , toda tudi on je rešil svoj gol. V 29. minuti pa je le moral po žogo v mrežo, zato pa nosi tudi nekaj krivde. Po prostem strelu Bobičanca z leve strani in podaji v kazenski prostor je obstal na golovi črti, pred njim se je neoviran znašel Amadej Maroša , ki je poslal žogo za njegov hrbet. Po golu so domači "poleteli", pravi čudež je bil, da niso dosegli še kakšnega zadetka. Petnajst minut so oblegali vrata tekmecev, sprožili številne strele proti Piriću, toda poti v mrežo niso našli. Še najbližje drugemu golu je bil Bobičanec, ki je z malo sreče povzročil obilo težav vratarju, ki je na koncu žogo odbil v prečko.

Maribor ima ob uspešnem evropskem udejstvovanju po štirih odigranih krogih Prve lige na svojem računu tri točke (trije remiji in poraz) in še naprej čaka na prvo ligaško zmago. S tremi točkami po štirih krogih Štajerci ostajajo na osmem mestu, Mura pa je z dvema točkama več četrta. Prekmurci so sicer odigrali le tri tekme in zaenkrat ostajajo brez poraza.

Mariborčani so imeli v prvem delu le eno polpriložnost, zapravil jo je Jasmin Mešanović, v garderobi pa so strnili svoje vrste, na začetku drugega dela, ko so se razmere za igro nekoliko izboljšale, so bili oni tisti, ki so izvedli ofenzivo. Mešanović, Aleks Pihler Mulahusejnović so poskusili s streli, toda premalo natančno. V 70. minuti pa so vendarle izenačili. Denis Klinar je prodrl po levi strani, podal žogo v sredino, ta je na drugi strani kazenskega prostora prišla do Dina Hotića, ki je malo pred vstopil v igro. Gostujoči zvezni igralec se ni odločil za strel, ampak je zavrnil žogo na rob kazenskega prostora do Martina Milca, ta je močno streljal, žoga je zadela vratnico, od katere se je odbila v mrežo. Po doseženem golu je Maribor še bolj pritisnil, toda večje priložnosti si ni priigral, Muraši so ob koncu so izvedli nekaj protinapadov, vendar brez pravega zaključka, tako da se izid ni spremenil.

Aluminij še naprej brez poraza

Aluminij in Rudar Velenje sta se v 4. krogu prve lige Telekom Slovenije v Kidričevem razšla z neodločenim izidom 1:1 (1:0). Na velenjski klopi je prišlo do zamenjave že pred nekaj dnevi, ko so po tretjem krogu in dveh osvojenih točkah pri Rudarju končali sodelovanje z Almirjem Sulejmanovićem, zamenjal ga je nekdanji kapetan tega klubaJani Žilnik, ki je za knape igral v sezonah 1995/96 in 1996/97. Aluminij je tekmo po dveh zmagah in remiju začel kot eno od treh neporaženih ekip lige v DP, poleg Mure in Olimpije, za slednjo pa je bil drugi na lestvici po treh krogih. Nadejali so se nadaljevanja uspešne serije proti zaradi poškodb in kartonov oslabljenemu tekmecu. A sta se ekipi na koncu razšli z remijem.

TEKMA

Prvi polčas je pripadel domačim, ki so bili boljši tudi v drugem delu. V 22. minuti je Luka Štorposlal žogo z desne strani v kazenski prostor gostov, kjer je utekel kapetan Matic Vrbanec, ki pa je poslal žogo mimo desne vratnice. Že minuto pozneje sta po napaki obrambe gostov ta dva igralca znova zaključila napad gostiteljev, le da je bil podajalec z druge strani kot prvič Vrbanec, Štor pa je z glavo žogo poslal ob desni vratnici v mrežo za svoj tretji zadetek v sezoni.