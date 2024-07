Maribor po vrhunski predstavi do zaslužene zmage

Iz vijoličastega kluba so pred tekmo sporočili, da je nekaj ur pred začetkom obračuna nenadoma preminil oče mariborskega napadalca Etienna Beugreja . Kljub tragediji se je 23-letnik odločil ostati z ekipo, domači trener Ante Šimundža pa ga je uvrstil v začetno enajsterico. Nogometaši Maribora so tekmo odigrali z žalnimi trakovi.

Obračun v Ljudskem vrtu so boljše otvorili domačini, ki so po slabih štirih minutah igre zapretili preko Žige Repasa, gostujoči vratar pa je žogo po njegovem strelu odbil čez prečko. V nadaljevanju so bili nevarni tudi gostje, Andrei Ivan pa za spremembo začetnega izida ni bil dovolj natančen. Mariborčani so nato nanizali nekaj priložnosti, Pijus Širvys, Maks Barišić in Beugre pa 5500 glave množice niso uspeli razveseliti.

So pa navijači skočili na noge v 31. minuti, ko je gostujoči branilec Denil Maldonado z vlečenjem za dres zaustavil Beugreja in bil za svoje ravnanje nagrajen z rdečim kartonom. Prav po kombinaciji, ki je sledila po tem prekršku, so bili vijoličasti vnovič nevarni, Laurentiu Popescu pa je bil po strelu Beugreja na pravem mestu.

V izdihljajih prvega dela so Mariborčani prišli do zadetka, žogo je v mrežo potisnil Beugre, gol pa zaradi prepovedanega položaja ni obveljal.