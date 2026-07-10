Maribor pred domačimi navijači remiziral proti Charltonu

Naslednja priložnost na tekmi je prišla preko gostov, ko je z roba kazenskega prostora poskusil Apter, a njegov strel je uspešno obranil vratar vijoličastih Ažbe Jug . Na odmor bi lahko z minimalno prednostjo po podaji Jana Repasa in strelu Daria Vizingerja prišli domačini, a je strel Hrvata uspešno s posredovanjem pred golovo črto odbil Kaminski.

Ob prijetnem vzdušju v Ljudskem vrtu so prvi zapretili v 6. minuti domači. Behar Feta in Isaac Tshipamba sta izpeljala hitro akcijo, po kateri je do strela prišel Tio Cipot , njegov strel pa je uspešno obranil gostujoči vratar Thomas Kaminski . Gosti so do prve priložnosti prišli v 31. minuti, ko je do zaključka prišel Robert Apter , njegov strel pa je uspešno blokirala mariborska obramba.

V drugem polčasu je prva resna akcija na tekmi prinesla zadetek. Po predložku z leve strani je z dovolj spretnim in natančnim odzivom Miles Leaburn usmeril žogo v mrežo ob desni vratnici in goste v 51. minuti popeljal v vodstvo. Otočani bi lahko že tri minute kasneje povišali svoje vodstvo, a je strelec prvega zadetka meril nekoliko čez prečko.

V 77. minuti je bil Maribor blizu izenačenja, ko je do strela prišel Feta, čigar strel je šel mimo vrat. Že čez tri minute smo videli nov zadetek na tekmi. Vijoličaste je po izjemni podaji Nejca Viherja do izenačenja popeljal Tshipamba, ki je ob soočenju z vratarjem poskrbel za spreten zaključek. Ob zaključku tekme bi lahko Maribor prišel do popolnega preobrata, ko je v 90. minuti Denis Videnović stresel okvir vrat.

Za Maribor je bila to zadnja pripravljalna tekma pred začetkom sezone, ko se bodo v prvem krogu državnega prvenstva v gosteh pomerili z Aluminijem.