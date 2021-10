Maribor po zaslugi Kronavetra do pete zaporedne zmage proti Sežani

Kraševci so drugič zapovrstjo igrišče zapustili s porazom, zmagali niso že na zadnjih petih tekmah. Na drugi strani so Štajerci niz nepremaganosti podaljšali na pet tekem in s tem obdržali vez z vrhom lestvice, zdaj imajo 24 točk, dve manj od Olimpije in tri od Kopra. Tabor je sedmi.