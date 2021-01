Maribor podaljšal z Matkom: V dolgoročnejši viziji je pomemben člen

"Aljoša je hitro opozoril nase, že z izjemnim učinkom v mlajših selekcijah, ko je v dveh letih mladinske lige na 55 tekmah dosegel 52 zadetkov. Nato pa pokazal pravo smernico mladim na razvojni poti, kako se kaliti, utrditi na posoji in vrniti v drugačni vlogi,"je za spletno stran Maribora povedal športni direktor Oliver Bogatinov.

"V dolgoročnejši viziji je pomemben člen, zato smo mu ponudili novo pogodbo. Pogovor je bil zelo kratek in enostaven, klubsko pobudo je takoj sprejel. Lahko rečem, da tako, kot je konkreten na igrišču, je bil tudi za mizo. V njegovem primeru so dodatne besede odveč, le naj z dosedanjo vztrajnostjo, nepopustljivostjo in popolno osredotočenostjo nadaljuje tudi v prihodnje," je še povedal Bogatinov.

Jarc iz ZDA nazaj na Štajersko

"Ko sem dobil ponudbo za novo pogodbo, sem samo vprašal, kje naj podpišem. To je ena izmed tistih odločitev, ki ne pomeni dileme ali zahteva časa za dodaten razmislek," pa je dodal Aljoša Matko, ki bo skupaj s soigralci spomladi poskusil zadržati vodilno mesto v ligi.

Novo okrepitev pa je že v četrtek na družbenih omrežjih potrdil Aluminij. Kot prost igralec je v Kidričevo prišel 24-letni vratar Martin Jarc, nazadnje član ameriške univerzitetne ekipe Mercyhurst. Jarc je bil pred odhodom v ZDA član mladinske ekipe Maribora. Aluminij je jesenski del Prve lige Telekom Slovenije končal na predzadnjem mestu, ima sedem točk zaostanka za osmouvrščenim Bravom, ki pa ima še tekmo v dobrem.