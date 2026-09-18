Maribor utrjuje temelje: Repas in Tshipamba podaljšala zvestobo

Žiga Repas bo po novem v vijoličnem dresu ostal do leta 2029, Isaac Tshipamba pa do 2028. "Kot potrditev dobrih iger, pripadnosti, ambicioznosti in medsebojnega zaupanja. S skupnim ciljem, da bomo ustvarjali nove, prihodnje uspehe in z željo po dodatnem napredovanju," so ob tem zapisali Mariborčani.

Repas in Tshipamba sta v tej sezoni dosegla po tri gole v prvi ligi, enega več je v mariborski ekipi dosegel le Tio Cipot, oba pa sta dvakrat tudi podala za zadetek. Maribor bo v desetem krogu po dolgem času in izteku kazni v svojem Ljudskem vrtu spet igral pred navijači Aluminij. Maribor bo poskušal nadaljevati niz ligaške neporaženosti, kot edini je še brez poraza in ima 19 točk oziroma sedem več od Kidričanov.