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Nogomet

Maribor utrjuje temelje: Repas in Tshipamba podaljšala zvestobo

Maribor, 18. 09. 2026 15.31 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Žiga Repas

Vodilna ekipa nogometne Prve lige Telemach Maribor je podaljšala pogodbo z Žigo Repasom in Isaacom Tshipambo, so sporočili iz prvoligaša, ki je med tednom v zgodnji fazi pokalnega tekmovanja nepričakovano izpadel proti tretjeligašu Korotanu.

Žiga Repas bo po novem v vijoličnem dresu ostal do leta 2029, Isaac Tshipamba pa do 2028. "Kot potrditev dobrih iger, pripadnosti, ambicioznosti in medsebojnega zaupanja. S skupnim ciljem, da bomo ustvarjali nove, prihodnje uspehe in z željo po dodatnem napredovanju," so ob tem zapisali Mariborčani.

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Repas in Tshipamba sta v tej sezoni dosegla po tri gole v prvi ligi, enega več je v mariborski ekipi dosegel le Tio Cipot, oba pa sta dvakrat tudi podala za zadetek. Maribor bo v desetem krogu po dolgem času in izteku kazni v svojem Ljudskem vrtu spet igral pred navijači Aluminij. Maribor bo poskušal nadaljevati niz ligaške neporaženosti, kot edini je še brez poraza in ima 19 točk oziroma sedem več od Kidričanov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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maribor pogodba podaljšanje repas Tshipamba

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