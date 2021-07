Maribor ponovno premagal Urartu

Mariborčani so danes igrali povratno tekmo novega evropskega klubskega tekmovanja, v Armenijo so prinesli gol prednosti s prve tekme v Mariboru. Trener Maribora Simon Rožman je v prvi postavi opravil dve spremembi, Aleks Pihler je zamenjal Gala Gorenaka, Marko Alvir pa Rudija Požega Vancaša.

V večjem delu prvega polčasa je bila predstava taktična, rahlo terensko premoč so imeli domači, a niso bili preveč nevarni za vratarja Ažbeta Juga. Ta je moral prvič posredovati po strelu Nane Antwija v deseti minuti. Maribor pa je pet minut pozneje zapretil po akciji s kota, a Robert Voloder ni bil najbolj natančen. Najbolj nevarno za Maribor je bilo v 23. minuti, ko je Ugochukwu Iwu nevarno meril po hitrem protinapadu, a je Jug žogo odbil v zunanji del vratnice. Gostje so bili najbolj nevarni v 32. in 35. minuti, ko je najprej Martin Milec natančno podal v kazenski prostor, Vid Koderman je žogo podal pred vrata in iskal Nina Žuglja, a so bili še pravočasni domači branilci. Zatem pa je Žugelj podal iz kota, žoga je prišla do Blaža Vrhovca, njegov strel z glavo pa je vratar Anatolij Ajvazov ubranil.