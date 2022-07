Maribor popravil grenkobo poraza in v drugem krogu premagal Gorico

Trener Radovan Karanović je za razliko od tekme z Radomljani v ogenj poslal vse razpoložljive moči, kar se mu je obrestovalo. Njegovi varovanci so pokazali več od tekmecev, čeprav so zaostajali z 0:1, so zasluženo prišli do prve prvenstvene zmage v novi sezoni.

Mariborčani na treh domačih tekmah nove sezone, dveh evropskih in prvenstvenem, še niso dosegli gola, proti Gorici so si ga želeli čim prej. Takoj so prevzeli pobudo, prvo priložnost pa so se priigrali v 11. minuti, ko se je Nino Žugelj po podaji Jana Repasa in neodločnosti novogoriškega branilca Nejca Mevlje sam znašel pred vratarjem Urošem Likarjem, vendar je streljal mimo gola. V 14. je zbranost Likarja s strelom od daleč preizkusil Ignacio Guerrico, v 17. minuti pa je prišlo do spremembe izida.