Maribor potrdil, da Iličić v prihodnje ne bo treniral z ekipo

Nogometaši Maribora so novo ligaško sezono otvorili s tremi zmagami, od zadnjega pozitivnega izida pa izpadli iz kvalifikacij za Konferenčno ligo in v Prvi ligi Telemach vpisali dva remija in dva poraza. Po sobotnem porazu proti Olimpiji so se v klubskih prostorih vijoličastih sestali vsi vodilni možje kluba in na pobudo glavnega trenerja Damirja Krznarja sprejeli odločitev, da bodo aktivnosti moštva v prihodnje potekale brez prisotnosti Josipa Iličića. Slednji bo vadil po samostojnem, klubskem programu, prav tako pa ga ne bo med kandidati za nastop na naslednjih tekmah.

Obenem je bil v ponedeljkovem večeru sklican sestanek upravnega odbora, kjer je bil predstavljen načrt o iskanju izhodov iz rezultatske krize. V pisarnah pod Kalvarijo prevladuje mnenje, da je v tem trenutku najpomembneje, da se rezultatska krivulja obrne navzgor, kar bo vodilo do uresničitve športnih ciljev kluba.