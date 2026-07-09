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Nogomet

Odmeven prestop v Ljudskem vrtu: Karničnik znova v vijoličastem

Maribor, 09. 07. 2026 20.52 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA
Celje

Slovenski nogometni prvoligaš Maribor je tudi uradno potrdil prestop reprezentanta Žana Karničnika. Ta je podpisal pogodbo do leta 2028 z možnostjo podaljšanja še za eno leto.

Žan Karničnik na tekmi Slovenija – Kosovo.
Žan Karničnik na tekmi Slovenija – Kosovo.
FOTO: Damjan Žibert

"V preteklih tednih se je res veliko dogajalo. Kazalo je, da me bo pot peljala v tujino, vendar se je zgodba nato razvila drugače, ko sem prejel klic športnega direktorja Maribora. Na koncu je očitno pretehtal tudi občutek, da je iz preteklosti ostala še nedokončana zgodba in očitno se je moralo odviti, kot se je. Vesel sem, da sem ponovno v Mariboru. Svojo nekoliko resnejšo nogometno pot sem namreč začel prav tukaj, v tedanji ekipi B," je za spletno stran Maribora povedal 31-letni bočni branilec.

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"Tokrat bom član prve ekipe, zato se že zelo veselim igranja pred mariborskimi navijači. Seveda je razlika v primerjavi z mojim prvim obdobjem v Ljudskem vrtu velika. Takrat sem bil šele na začetku poti, zdaj se vračam kot izkušen nogometaš, ki je v slovenskem prostoru osvojil že kar nekaj lovorik. To pa je tudi eden izmed glavnih ciljev Maribora, da se klub znova povzpne na vrh in se lovorike vrnejo nazaj v mesto," je dodal Žan Karničnik, ki je nazadnje igral za Celje, pred tem tudi za Muro in Ludogorec.

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"Gre za fanta, ki je član začetne enajsterice slovenske reprezentance. Vmes je v Celju spisal odlično zgodbo, preizkusil pa se je tudi v tujini, pri Ludogorcu. Zdaj je Žan pripravljen na nov projekt in nov začetek. Vidim ga zelo motiviranega in pripravljenega, da s svojimi izkušnjami ter kakovostjo, ki ni vprašljiva, doda našemu mozaiku dimenzijo več," pa je povedal športni direktor Zlatko Zahović.

Ta je poleti dodobra zarezal v kadrovsko podobo ekipe, ki jo bo vodil Darko Milanič. Karničnik je sedma okrepitev, pred njim so prišli Behar Feta, Miha Blažič, Ivan Lainović, Jan Mlakar, Žan Jevšenak in Claude Goncalves.

Odšli pa so Hilal Soudani, Jan Repas, Luka Krajnc, Sheyi Ojo, Pijus Širvys, David Pejičić in Žan Meško.

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