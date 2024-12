Maribor pred odhodom na zimski premor nadigral Nafto

Nafta se je uvodoma dobro upirala Mariboru, ki mu igra ni stekla, v tretji minuti je moral Menno Bergsen tudi prvič posredovati po strelu Milana Klausza. Deset minut kasneje so domači izpeljali prvo nevarnejšo akcijo, ki se je končala brez pravega zaključnega strela, nekaj minut pozneje pa so gosti ostali na igrišču le z deseterico. Benjamin Tetteh je žogo poslal mimo vratarja Nafte Žana Mauricia, ki je stekel iz kazenskega prostora in napravil prekršek, po pregledu posnetka so tega sodniki tudi dosodili in Naftinemu čuvaju mreže pokazali predčasen odhod v slačilnico.

Maribor je to takoj izkoristil, Marko Božić je namreč izvrstno izvedel prosti strel s 25 metrov in premagal rezervnega vratarja Zsomborja Senka. Ta je dobro posredoval v 44. minuti, ko je malce z desne strani sprožil Jan Repas, posebej pa se je izkazal po novem poskusu Tetteha, streljal je z roba kazenskega prostora, v sodniškem dodatku prvega dela.

Senko je bil na mestu tudi po novem Božićevem strelu v 48. minuti, so pa Mariborčani boljšo igro kronali v 53. minuti, po podaji Božića z leve strani je z glavo zadel Tetteh za 2:0. V 61. minuti so Štajerci dosegli nov gol, strelec je bil spet Tetteh, a je bil takrat v nedovoljenem položaju, tako kot minuto pozneje ob zadetku Hilala Soudanija.

Senko je novo žogo iz mreže pobral v 75. minuti, ko ga je za 3:0 znova premagal Božić iz bližine po podaji Aneja Lorbka z desne strani. V 84. minuti je Soudani iz bližine povišal na končnih 4:0.