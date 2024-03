Maribor pred več kot pet tisoč navijači zanesljivo boljši od Domžal

Nekoliko odločnejši Mariborčani so prvi prišli do nevarnejšega strela, ko je Hilal Soudani s "škarjicami" žogo poslal čez gol, v 20. pa so imeli dotlej najlepšo priložnost tekme Domžalčani, ko je Filip Stuparević prišel do dvoboja ena na ena z Ažbetom Jugom, vendar je bil domači vratar uspešnejši.

V 25. minuti je Josip Iličić z 20 metrov meril previsoko, minuto zatem pa je Luka Topalović imel novo veliko priložnost za goste, ko je streljal iz bližine, vendar je Jug znova dobil dvoboj z mladim Domžalčanom.

Maks Barišić je bil naslednji v mariborski vrsti, ki je žogo poslal mimo gola, v 32. minuti pa je Jošt Pišek zadel pri Domžalah, ko je z močnim strelom premagal Juga z roba kazenskega prostora, vendar je pred tem žoga Edvinu Krupiću ušla z igrišča, tako da je bil zadetek razveljavljen.

Je pa v 35. minuti regularen zadetek dosegel Soudani, ki je prišel do žoge v osrčju kazenskega prostora, se z obratom znebil svojega čuvaja in zadel za 1:0. Zanj je bil to sedmi gol sezone. V 42. minuti je Maribor podvojil prednost, ko je Barišić preigraval na levi strani kazenskega prostora in podal pred gol, od koder je Arnel Jakupović dosegel svoj enajsti gol v sezoni in tako sam prevzel mesto prvega strelca lige.