Maribor prek Aluminija do četrtfinala pokala

Sosedski obračun dveh štajerskih zasedb je v prvem polčasu postregel z izenačeno predstavo. Ker Maribor, z devetimi pokalnimi naslovi najuspešnejši klub tega tekmovanja, v prvem polčasu ni našel poti do mreže tekmeca, je trener Boštjan Cesar že na začetku drugega dela opravil tri menjave. V 57. minuti je Mariboru le uspelo zadeti, po dvojini podaji z Žigo Repasom je zadel Benjamin Tetteh. V 80. minuti je Hilal Soudani dosegel drugi gol za vijolične, a so sodniki po ostrem in sodeč po televizijskem posnetku upravičenem protestu mariborskega napadalca dosodili prepovedan položaj. Je pa Soudani v 87. minuti dosegel regularen gol in tako potrdil pot Maribora v četrtfinale.