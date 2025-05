Maribor preložil slavje in razgalil ljubljanske pomanjkljivosti

Nogometaši Olimpije so zapravili prvo zaključno žogo za potrditev naslova prvaka. Na večnem derbiju v Stožicah je drugouvrščeni Maribor slavil z 2:1 in se zmajem ob tekmi manj približal na sedem točk zaostanka. Da je bil nasprotnik zrelejši, je zaključil trener zmajev Victor Sanchez, ki je moral po zadnjem sodnikovem žvižgu miriti Matevža Vidovška in Raula Florucza, ki sta se sporekla kar na igrišču.

Hilal Soudani je obrambi Olimpije povzročal obilo težav. Zadnja vrsta zmajev je v prvem delu sezone delovala občutno boljše kot pomladi. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Čeprav Olimpija vodilni položaj drži od začetka sezone, Maribor pa je šel skozi številne črne nize in tudi zamenjavo trenerja, zmaji vijoličastih v tej sezoni niso premagali. Po dveh remijih in porazu so morali Ljubljančani pred svojimi navijači, v lepi kulisi se jih zbralo devet tisoč, še drugič priznati premoč večnim tekmecem. Navkljub dejstvu, da je Dino Kojić že v osmi minuti poskrbel za ekstazo na tribunah, ko je z glavo zadel po podaji iz kota. "Dobro smo začeli in prevzeli vodstvo. Ekipa je v prvih minutah opravila sijajno delo. A nogomet je igra čustev. Prejeti zadetek je močno vplival na nas. Začeli smo na najboljši možen način, potem pa je tekma po naši napaki znova postala izenačena. To je bil vzorec na vseh derbijih, odločali so takšni trenutki," je Victor Sanchez izpostavil 15. minuto, ko je Jurgen Celhaka s prsmi podal Matevžu Vidovšku, ta pa je že zapustil svoja vrata in avtogola ni uspel preprečiti.

Sanchez in Sualehe enotna: Bili so zrelejši V nadaljevanju so imeli Mariborčani več od igre. V 53. minuti je za popoln preobrat s četrtim golom na zadnjih treh tekmah poskrbel Kai Meriluoto, ki je med polčasom nadomestil malo opaznega Nika Grlića. Mladi finski reprezentant je kronal sijajno ekipno akcijo, ki se je začela s priborjeno žogo Josipa Iličića. "Ob vodstvu z 1:0 smo še naprej napadali. Takrat se je izkazala zrelost nasprotnika, bili so zrelejši, v odločilnih trenutkih so bili boljši. Zadovoljen sem z odnosom ekipe celotno sezono in tudi nocoj. Oba zadetka sta plod naših napak, a to je nogomet," je razplet še komentiral Sanchez. Bočni branilec zmajev David Sualehe je prav tako izpostavil, da so do izraza prišle izkušnje Mariborčanov. "Ko na takšnih tekmah prevzameš vodstvo, moraš biti bolj miren. Tega žal nismo zmogli. Bili so zrelejši in izkoristili trenutke, ko se je tekma lomila." Kljub razočaranju, da zmagovalec prvenstva še ni odločen, španski strokovnjak na klopi Olimpije ni zganjal panike. "Razočaran sem, v prvi vrsti zaradi navijačev, pa tudi zaradi nogometašev. A to je bil šele prvi poskus, še bomo poskušali," se je že zazrl proti sobotnemu gostovanju pri Muri.

Victor Sanchez se je obregnil tudi ob sodniški kriterij. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Razpored gre na roko Olimpiji, forma pač ne

Med razlogi, da v tej sezoni Maribora ni uspel premagati, je Sanchez izpostavil tudi dvomljive sodniške odločitve. Po njegovem mnenju bi morala Olimpija v drugem polčasu dobiti enajstmetrovko po prekršku nad Markom Brestom. Obenem pa je še enkrat spomnil na prejšnji večni derbi v Ljudskem vrtu, ko je bil zanj prestrogo izključen Manuel Pedreno. Vijoličasti so znova razgalili številne težave, s katerimi se v zadnjem obdobju soočajo v taboru vodilne Olimpije. Prvi strelec prvenstva in po mnenju mnogih najboljši posameznik Raul Florucz ne najde prave forme. Prepotrebnega navdiha v napadu ni prinesla niti vrnitev Alexa Tamma. Zdi se, da Ljubljančani komaj čakajo na konec sezone, v katerem jih po Muri čakata še Radomlje in Bravo. Torej nasprotnika, zasidrana na sredini lestvice in brez rezultatskega imperativa, kar bi Olimpiji zagotovo lahko pomagalo. Na drugi strani Mariborčane v zaostali tekmi čakajo razigrani Celjani, v predzadnjem krogu pa vselej neugodno gostovanje na Bonifiki.

Vidovšek in Florucz? 'Bil je nesporazum'

Sanchez je sicer zanikal, da zaradi ugodnega razporeda manj obremenjeno pogleduje proti koncu sezone, saj da razmišlja samo o tekmi z Muro. Pojasnil pa je tudi redko videno situacijo po koncu tekme, ko sta si Matevž Vidovšek in Florucz izmenjala nekaj krepkih, Sanchez pa ju je moral miriti skupaj s kapetanom Marcelo Ratnikom, ta je zaradi poškodbe že končal sezono. "Vemo, kakšna je naša ideja, izvajamo kratke podaje po gol-avtu, Vidovšek je to želel narediti, a ni imel podpore. Potem pa je sodnik odpiskal konec tekme. To je bil nesporazum, igralca sta bila razočarana, srčni utrip je bil povišan. To ni nič, imamo odlično skupino igralcev, ki pomagajo drug drugemu," je umiril Sanchez, čigar varovanci za matematično potrditev naslova potrebujejo še šest točk.