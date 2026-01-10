Maribor pripeljal nadarjenega Slovenca

Luka Mlakar je nase opozoril v nogometni šoli Domžal, nato se je preselil v Italijo, kjer je v dveh letih in pol pri mlajših selekcijah Rome osvojil tudi tri lovorike. Po vrnitvi domov je uvodnim nastopom v članski prvoligaški konkurenci dodal tudi prve zadetke v domžalskem dresu.

"Luka je mlad igralec, ki se pridružuje naši prvi ekipi in je pripravljen tekmovati in pustiti pečat. Za svoja leta ima že dragocene izkušnje tako iz tujine kot iz naše lige in razume, kaj pomeni Maribor. Igralci, kot je Luka, nam pomagajo graditi trdne temelje za prihodnost, hkrati pa dvigujejo raven tekmovalnosti in ambicij v moštvu. Prepričani smo, da bo prispeval k ekipi in v prihodnjih sezonah zrasel v pomemben člen moštva," je dejal vodja nogometnih operacij Cem Basgül .

"Jan je zame idol in imel je veliko vlogo v mojem nogometnem razvoju. Bil je zelo srečen, da sem podpisal za Maribor. Dejal je, da bi bil srečnejši samo, če bi tudi on podpisal. Na moj razvoj je veliko vplivalo tudi moje obdobje pri Romi. Tam sem pridobil nekatere izkušnje, ki jih v Sloveniji ne moreš pridobiti. Roma je zelo velik klub, Maribor je velik klub, in te izkušnje bom izkoristil tudi tukaj," je povedal mariborski novinec.

Maribor je v zimskem prestopnem roku uradno pred tem zapustil Gregor Sikošek, ki se je preselil v Varaždin.

Povsem drugače je pri Domžalah, saj so poleg Luke Mlakarja številni igralci zapustili klub v velikih finančnih težavah, med njimi tudi Nino Milić, Luka Dovžan Karahodžić, Konstantinos Cogas, Lukas Hempt, Rene Rantuša Lampreht in Rene Hrvatin.