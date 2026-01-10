Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Maribor pripeljal nadarjenega Slovenca

Maribor, 10. 01. 2026 18.09 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Luka Mlakar

Slovenski nogometni prvoligaš Maribor je predstavil prvo zimsko okrepitev. To je postal 19-letni napadalec Luka Mlakar, sider mlajši brat nekdaj že člana Maribora Jana Mlakarja. Luka Mlakar, ki je prišel iz Domžal kot prost igralec, je podpisal pogodbo do konca sezone 2027/28.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Luka je mlad igralec, ki se pridružuje naši prvi ekipi in je pripravljen tekmovati in pustiti pečat. Za svoja leta ima že dragocene izkušnje tako iz tujine kot iz naše lige in razume, kaj pomeni Maribor. Igralci, kot je Luka, nam pomagajo graditi trdne temelje za prihodnost, hkrati pa dvigujejo raven tekmovalnosti in ambicij v moštvu. Prepričani smo, da bo prispeval k ekipi in v prihodnjih sezonah zrasel v pomemben člen moštva," je dejal vodja nogometnih operacij Cem Basgül.

Luka Mlakar je nase opozoril v nogometni šoli Domžal, nato se je preselil v Italijo, kjer je v dveh letih in pol pri mlajših selekcijah Rome osvojil tudi tri lovorike. Po vrnitvi domov je uvodnim nastopom v članski prvoligaški konkurenci dodal tudi prve zadetke v domžalskem dresu.

Jan Mlakar je v dresu Maribora pustil velik pečat.
Jan Mlakar je v dresu Maribora pustil velik pečat.
FOTO: Damjan Žibert

"Jan je zame idol in imel je veliko vlogo v mojem nogometnem razvoju. Bil je zelo srečen, da sem podpisal za Maribor. Dejal je, da bi bil srečnejši samo, če bi tudi on podpisal. Na moj razvoj je veliko vplivalo tudi moje obdobje pri Romi. Tam sem pridobil nekatere izkušnje, ki jih v Sloveniji ne moreš pridobiti. Roma je zelo velik klub, Maribor je velik klub, in te izkušnje bom izkoristil tudi tukaj," je povedal mariborski novinec.

Maribor je v zimskem prestopnem roku uradno pred tem zapustil Gregor Sikošek, ki se je preselil v Varaždin.

Povsem drugače je pri Domžalah, saj so poleg Luke Mlakarja številni igralci zapustili klub v velikih finančnih težavah, med njimi tudi Nino Milić, Luka Dovžan Karahodžić, Konstantinos Cogas, Lukas Hempt, Rene Rantuša Lampreht in Rene Hrvatin.

nogomet luka mlakar prva liga maribor

Villarreal pobegnil Atleticu, Betisu le točka z Oviedom

Blamaža Crystal Palacea v angleškem pokalu

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Nasveti vplivnežev? Ne, hvala, pravi Michelle Obama
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
Zamrzovanje jajčec pri 18: zvezdnik šokiral javnost
Zamrzovanje jajčec pri 18: zvezdnik šokiral javnost
Kdaj dojenčku začeti čistiti zobke?
Kdaj dojenčku začeti čistiti zobke?
zadovoljna
Portal
Je to najlepša babica na svetu?
Dnevni horoskop: Raki poslušajo srce, škorpijoni so mirni
Dnevni horoskop: Raki poslušajo srce, škorpijoni so mirni
Vroče fotografije hrvaškega para
Vroče fotografije hrvaškega para
Nohti 2026: V modo se vrača klasika
Nohti 2026: V modo se vrača klasika
vizita
Portal
Rak pri mladih ženskah: zaskrbljujoč porast in možni vzroki
Skrita 'stikala' v naši DNK bi lahko razložila, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
Skrita 'stikala' v naši DNK bi lahko razložila, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
Smejalni plin kot hitro delujoče zdravljenje depresije? Nova raziskava prinaša upanje
Smejalni plin kot hitro delujoče zdravljenje depresije? Nova raziskava prinaša upanje
Kako neprespane noči pahnejo možgane v spiralo, iz katere se težko vrnemo
Kako neprespane noči pahnejo možgane v spiralo, iz katere se težko vrnemo
cekin
Portal
Maščevalna odpoved: nov trend odhoda brez opozorila
Zaklad na parkirišču čaka lastnika
Zaklad na parkirišču čaka lastnika
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Olajšava za vzdrževane družinske člane 2025
Olajšava za vzdrževane družinske člane 2025
moskisvet
Portal
Ko je Jugoslavija ustavila sanje ...
Razkrita dolgo varovana skrivnost Betelgeze
Razkrita dolgo varovana skrivnost Betelgeze
Rekla je, da ima prevelikega
Rekla je, da ima prevelikega
Za koliko se na snegu podaljša zavorna pot avtomobila?
Za koliko se na snegu podaljša zavorna pot avtomobila?
dominvrt
Portal
Čemu bi morali vsak dan nameniti 10 minut?
Kako skrbeti za vitezovo zvezdo, da bo dolgo cvetela?
Kako skrbeti za vitezovo zvezdo, da bo dolgo cvetela?
Trendi za leto 2026: takšne bodo jedilnice prihodnosti
Trendi za leto 2026: takšne bodo jedilnice prihodnosti
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
okusno
Portal
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
voyo
Portal
Nesmrtni
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445