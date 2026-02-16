Sporni rdeči karton dvignil veliko prahu: Maribor zahteva pojasnila

Mirno popoldne, nato sodniški zasuk

Dvoboj v Ajdovščini je bil dolgo časa precej miren in pod nadzorom gostov. Mariborčani so po zadetkih Tia Cipota in Davida Pejičića povedli z 2:0 in imeli tekmo praktično odločeno. Primorje ni našlo pravega odgovora, večjih incidentov ni bilo. Nato pa je v sodnikovem dodatku sledil preobrat. Ne na semaforju, temveč v središču igrišča.

Glavni sodnik Denis Šabanagić je Omarju Rekiku pokazal neposreden rdeči karton zaradi domnevne brezobzirne grobosti. A počasni posnetki so kazali drugačno sliko: resnejšega kontakta ni bilo zaznati, še manj posredovanja s podplatom ali z izrazito intenziteto, ki bi upravičila izključitev. Dodatno vprašanje odpira tudi dejstvo, da je bil sodnik ob akciji precej oddaljen od samega dogodka.

Sprva je celo pustil igro teči in nakazal prednost, kar je pri prekrških za neposreden rdeči karton sila nenavadna praksa, razen če gre za veliko priložnost za zadetek. V tem primeru o takšni situaciji ni bilo govora. Šele po nekaj sekundah, ko so domači izgubili posest, je igro zaustavil in Rekiku pokazal karton rdeče barve.

VAR posredoval, odločitev ostala

Gostujoči nogometaši so sodnika nemudoma obkolili, trener Feđa Dudić pa je pri četrtem sodniku zahteval ogled posnetka. Namesto dodatnih pojasnil je sledil rumeni karton za ugovarjanje Čedomirju Bumbiću.

Denis Šabanagić si je ogledal posnetek, a ostal pri svoji prvotni odločitvi. FOTO: Posnetek zaslona

V igro se je z manjšim zamikom vključil tudi VAR. V sobi sta sedela Martin Matoša in Žan Jazbec, ki sta Šabanagića poklicala k ogledu posnetka. Ljubljanski delivec pravice si je situacijo ogledal, a svoje odločitve ni spremenil. In prav ta vztrajnost je po tekmi postala osrednja tema.

Maribor napovedal pritožbo

Pri NK Maribor so se po tekmi odzvali s pritožbo. V javnem sporočilu so zapisali, da bodo zahtevali pojasnila Nogometne zveze Slovenije in sodniške organizacije. "Čeprav je ob sporni situaciji sledil odziv iz VAR sobe, sodnik po ogledu posnetka ni spremenil odločitve, zato bomo posegli po vseh možnih sredstvih in zahtevali pojasnila od nogometne zveze ter sodniške organizacije," so zapisali v klubu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Trener Dudić je bil v izjavi po tekmi bolj zadržan: "Zadeve smo imeli pod nadzorom, zato sem dokaj mirno spremljal tekmo. Kar mi ni bilo všeč, je le nepotreben rdeči karton. Sodnik si je šel ogledat posnetek, morali smo se sprijazniti s tem, kar se je zgodilo. Če je presodil, da gre za posredovanje za izključitev, spoštujem njegovo odločitev. Mi smo situacijo z Rekikom videli drugače, on je vztrajal pri svoji odločitvi in je ni spremenil. Moram pa omeniti, da je z izjemo te presoje dobro vodil tekmo."

Feđa Dudić FOTO: NK Maribor

Nogomet v senci sodniških odločitev

To ni prvič v tej sezoni, da razprava po tekmi ne teče o taktiki, zadetkih ali individualni kakovosti, temveč o sodniških kriterijih. Maribor je kljub zmagi za naslednjo tekmo ostal brez pomembnega branilca, namesto analize igre in dveh zadetkov pa znova razpravljamo o sodniški piščalki.