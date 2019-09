Maribor prizadejal prvi poraz Aluminiju

Glede na to, da je v Ljudskem vrtu gostovala najbolj obrambno usmerjena ekipa lige, ki je v dosedanjih osmih tekmah prejela vsega tri zadetke, gledalci na začetku oziroma v prvem polčasu prav veliko priložnosti za zadetek niso videli. V prvih dvajsetih minutah ni bilo omembe vrednega strela ali poskusa. Prvič je napeto postalo v 23. minuti, ko je Matic Vrbanec sprožil s prostega strelca, vendar je žoga zadela živi zid Maribora in končala v kotu. Kmalu za tem je proti vratom Aluminija streljal Dino Hotić, sledili pa sta še najlepši priložnosti prvega dela. Za goste jo je zapravil Jure Matjašič, ki ni dobro zadel žoge po podaji Dejana Petroviča, tako da je ta poletela visoko čez gol, za domače pa Luka Zahović, ki je do strela prišel v vratarjevem prostoru, a iz težkega položaja meril malce previsoko. Drugi polčas se je začel z natančnim strelom Dina Hotića in še lepšo obrambo Matije Kovačića, a česar mariborski strelec ni zadel v 47. minuti, je realiziral pet minut pozneje. Iz zelo podobnega položaja, torej z vrha kazenskega prosta s strani, je sprožil in matiral vratarja gostov. Navdušenje na tribunah Ljudskega vrta se še ni poleglo, ko so Kidričani že izenačili.Jure Matjašič je v kazenskem prostoru podal Nikoli Leku, ta pa je žogo natančno usmeril v "malo mrežico" mariborskih vrat. Ekspresno izenačenje je šokiralo tako gledalce na tribunah kot igralce Maribora na zelenici. Gostje so bili v naslednjih desetih minutah več pri žogi in bolj nevarni - strel Dejana Petrovića je s skrajnimi napori zaustavil vratar Kenan Pirić, vendar se je zatresla njihova mreža.

Obramba Aluminija je bila za trenutek nezbrana, oziroma podaja Jasmina Mešanovića proti Roku Kronavetru je bila tako natančna, da napadalec Maribora prišel do žoge in jo preusmeril v gol za 2:1. Do konca tekme so imeli gostje popolno terensko premoč in tri lepe priložnosti za izenačenje. Poskusa Anteja Živkovića in Mihaela Klepača sta za las zletela preko vrat, strel Jureta Matjašiča v 87. minuti pa je zaustavila vratnica.



Izid:

Maribor - Aluminij 2:1 (0:0)

Hotić 53., Kronavetet 67.; Leko 56.