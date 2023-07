Polčas Maribora za pozabo, Birkirkara na odmor s prednostjo, 0:1*

Maribor je v dvoboj z Birkirkaro vstopil v vlogi favorita in v skladu s tem tudi začel tekmo pred domačimi navijači. V deseti minuti je kot prvi resneje zapretil Ivan Brnić. Na desni strani je prodorni Hilal Soudani prišel do predložka, žoga je v kazenskem prostoru nekako prišla do Brnića, vendar je bila obramba gostov na pravem mestu in je njegov poizkus blokirala.

Danes so svojo tekmo že odigrale Domžale, in sicer so doma presenetljivo klonile proti Balzanu z 1:4. Po vodstvu gostov z Malet s tremi goli prednosti je znižal Franko Kovačević, v izdihljajih pa je rumena družina še enkrat klonila in ima tako pred povratno tekmo izjemno zahtevno nalogo. Olimpija je bila v torek uspešna proti Valmieri iz Latvije. V Stožicah so zmaji slavili z 2:0, zadela sta Mustafa Nukić in Rui Pedro.