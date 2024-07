Maribor prvič letos v Ljudskem vrtu v boj za preobrat in napredovanje

Nogometaši Maribora bodo danes otvorili sezono na svojem domačem stadionu in se podali v boj za preobrat po porazu na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo proti bolgarskemu klubu Botev Plovdiv. Prva tekma se je končala z izidom 2:1 v korist pokalnih bolgarskih prvakov s pretekle sezone. Varovanci Anteja Šimundže so odločeni, da upravičijo vlogo favorita na domači povratni tekmi in napredujejo v naslednji krog.

Ante Šimundža je za uradno stran nogometnega kluba Maribor izjavil, da je cilj kluba z drugega največjega mesta v Sloveniji vedno zmaga. S tem pristopom se tudi pripravljajo povratno tekmo z bolgaskim tekmecem, ki bo imel gol prednosti s prve tekme.

Ante Šimundža

Šimundža je dodal, da bo v kadru tudi krilni napadalec El Arabi Hilal Soudani, Blaž Vrhovec pa še ni nared za igro. Kdo bo v začetni enajsterici se bo odločil šele pred tekmo, odvisno od tega, kdo bo za igro bolje pripravljen.

Šimundža je bil precej pritičen do pristopa, ki so ga imeli na prvi tekmi in poudaril, da se to ne sme ponoviti na povratni tekmi v domačem Ljudskem vrtu, če Mariborčani želijo preseči prvo oviro v kvalifikacijah za nastop v Evropski ligi. "Miselnost ni bila pravšnja v začetnem delu tekme. Predvsem v dojemanju, kako se braniti. Potem smo med tekmo posegli po določenih popravkih, a so se nam tudi med tekmo pojavili miselni vzorci, ki niso primerni za evropsko tekmovanje. Tukaj se moramo izboljšati in narediti korak naprej. V 2. polčasu so bile opazne nekatere zadeve, ki niso primerne za kakovost igralcev in jih imamo. Je pa svoje opravila tudi utrujenost, prav tako pomembnost tekme."

Botev Plovdiv - Maribor

"Naš cilj je vedno zmaga, tudi v Bolgariji smo si jo želeli. Ni se izšlo, iz takšnih ali drugačnih razlogov. Nismo imeli pravilne izbire odločitev v napadalni tretjini, upam, da bomo to izboljšali. Pričakujem tekmovalen obračun, z obeh strani. Tekma bo zelo zahtevna in pomembno je, da bomo v tekmovalnem smislu na tisti ravni, na kateri mora biti Maribor." je še dodal 52-letnik, ki je bil tudi rojen v Mariboru.

Igranje na domačem terenu bo velika prednost. Strastni navijači Vijolic so v preteklosti že ponesli Maribor do velikih uspehov, a trener Maribora je mnenja, da bodo poleg podpore podrebna tudi sprememba v odnosu do tekme s strani svojih varovancev. "Če ne bomo naredili svojega dela, ne bo v redu in nam ne bo v ustrezno pomoč. Je pa dejstvo, da igramo pred svojimi navijači."

Bučna podpora navijačev vijoličastih na lanski evropski tekmi Maribor – Fenerbahče

Na stavnicah je Maribor v prednosti pred Bolgari, ki so se v kvalifikacije uvrstili zaradi zmage v bolgarskem pokalu, kjer so s 3:2 premagali 13-kratnega bolgarskega prvaka Ludogorets. Za podaljške Mariboru zadošča zmaga po rednem delu z golom razlike, a tega si pri Mariboru odkrito ne želijo. "Če gledamo matematično, moramo zmagati z dvema goloma razlike, da si priigramo napredovanje. Ne želimo si, da gremo v podaljške. Zavedamo se nevarnosti s strani tekmecev v hitrih prehodih na našo polovico igrišča. Čeprav smo v prvi tekmi dobro izničili zadeve v njihovi igri, bili fizično dobri, kar je spodbudno, bomo morali biti odločni in ambiciozni pri namenu, da ohranimo mrežo nedotaknjeno."

Ante Šimundža