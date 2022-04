Mariborčani v Ljudskem vrtu le remizirali z Radomljani

Nogometaši Maribora in Kalcerja iz Radomelj so se v 31. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 0:0. Po treh zaporednih zmagah so varovanci trenerja Radovana Karanovića iztržili le točko in navkljub večji posesti žoge niso imeli prav veliko lepih priložnosti.

Maribor je v prejšnjem krogu po dolgem času premagal večnega tekmeca Olimpijo, junak zmage je bil prvi strelec lige Ognjen Mudrinski, na katerega pa danes Radovan Karanović zaradi poškodbe ni mogel računati. Brez srbskega napadalca pa vodilni ekipi prvenstva ni uspelo zatresti tekmečeve mreže. Kljub temu so Štajerci povečali točkovno prednost pred Koprom na štiri, a Primorce v soboto še čaka obračun v Domžalah. Radomlje, ki so tokrat zaigrale precej obrambno, pa bodo tudi po tem krogu ostale na osmem mestu. Maribor je prvi na tekmi zagrozil, ko je Rok Sirk v osrčju kazenskega prostora v deveti minuti za malo zgrešil cilj. Pozneje posebej nevarnih akcij ni bilo ne na eni ne na drugi strani, izjema je bil poskus od daleč Jonathana Bumbuja v 26. minuti, ki pa je prav tako zgrešil cilj. Mariborčani so imeli sicer nekaj rahle terenske premoči, toda Radomljani jim niso dopuščali veliko igre, šele v 45. minuti so domači še enkrat več streljali od daleč, toda Emil Velić ni imel posebej težkega dela. icon-link Maribor - Radomlje FOTO: Sofascore.com V 49. minuti je do strela prišel Martin Milec, ki ni bil povsem stoodstotno pripravljen, zaradi česar je začel na klopi, a z roba kazenskega prostora zgrešil. Mariborčani, ki so odločneje začeli drugi del so v 57. minut zagrozili še po strelu Marka Alvirja, toda spet je žoga švignila mimo vrat. V 59. minuti pa je pri gostih z roba kazenskega prostora malce previsoko meril Vicko Ševelj, medtem ko je Malik Sellouki malce zatem namučil Velića z nizkim strelom, ista dva igralca pa sta bila v glavnih vlogah tudi v 74. minuti, spet pa je bil uspešnejši radomeljski vratar. V 76. minuti je na drugi strani Sandi Nuhanović za malo zgrešil z roba kazenskega prostora, pozneje pa je domači strateg Karanović poslal v igro svoja preostala napadalna orožja, medtem ko so Radomljani še bolj strnili obrambo, kar se jim je ob sicer stalnem pritisku Maribora obrestovalo za pomembno točko v boju za obstanek. Maribor bo v 32. krogu prihodnjo soboto gostoval v Sežani, Radomlje pa bodo gostile Muro. Mariborčani so po 31 odigranih tekmah zbrali 60 točk, Koper na drugem mestu (s tekmo manj) zaostaja za štiri točke in bo v soboto gostoval v Domžalah. Izid:

Maribor - Kalcer Radomlje 0:0