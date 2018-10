Maribor rutinirano do visoke zmage, Gorica s slepimi naboji

Mura do četrte zmage v sezoni

Sobočani so se Velenjčanom, pri katerih zaradi kazni nista smela igrati Klemen Bolha in Robert Pušaver, oddolžili za avgustovski poraz in se s četrto zmago v sezoni utrdili v sredini lestvice. Na drugi strani je Rudar, ki je praktično ves drugi polčas igral z igralcem manj, doživel že osmi poraz in ostal pri dnu lestvice.

Prvi polčas se je po enakovredni igri končal z 1:1. Gostitelji so povedli v 26. minuti, potem ko je Luka Bobičanec podal z desne strani, pred vrati pa je Žan Karničnik ob Josipu Tomaševiću prišel do strela z glavo in žogo od prečke poslal v mrežo. Velenjčani so hitro izenačili, v 32. minuti je z glavo zadel Milan Tučić, zanj je bil to tretji gol v sezoni, po podaji Harisa Dedića prav tako z desne strani.

Sicer pa sta imeli obe ekipi v uvodu polčasa vsaka po eno lepo priložnosti, pri domačih je v četrti minuti Karničnik prišel v kazenski prostor po desni strani, v zadnjem trenutku pa ga je blokiral David Kašnik. Velenjčani pa so prvič resno zagrozili v 12. minuti, ko je Leon Črnčič z glavo iz bližine zgrešil cilj.

Že v 47. minuti pa je z igrišča moral Kašnik, ki je storil prekršek nad Rokom Sirkom. Deset minut zatem je imel Nik Lorbek priložnost za Muro, a je njegov strel iz bližine Marko Pridigar ukrotil. V 72. minuti pa je domačinom le uspelo unovčiti številčno prednost.

Špiro Peričićje podal na rob kazenskega prostora, tam je Klemen Šturm žogo spustil za Luko Šušnjaro, ki je nato z močnim strelom zadel za 2:1. Tudi zanj je bil to tretji zadetek v sezoni. To je bila sicer tudi zadnja nevarnejša akcija tekme.

Izida:

Gorica - Maribor 0:3 (0:1)

Pihler 20., Mešanović 83., 90+2.

Mura- Rudar2:1 (1:1)

Karničnik 26., Šušnjara 72.; Tučić 32.