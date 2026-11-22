Mariborčani, pri katerih je po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe prvič po vrnitvi v Ljudski vrt zaigral Petar Stojanović, manjkali pa so kaznovana Ažbe Jug in Vid Koderman ter poškodovana Čedomir Bumbić in Mark Španring, so bolje začeli tekmo, bili konkretnejši, v 18. minuti pa tudi povedli. Takrat je Luka Zahović z desetih metrov v mrežo pospravil odbito žogo. Toda Lendavčani so hitro izenačili. V 22. minuti je namreč Josip Ivan Zorica ob Stojanoviću prišel do strela ob visoki podaji z desne strani na drugo vratnico, Naftin nogometaš pa je nato ob bližnji vratnici žogo poslal mimo ne posebej dobro postavljenega Teve Gardiesa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Je pa slednji bolje posredoval v 25. minuti, ko je z dobrih desetih metrov poskusil Shyon Omrani. Sledilo je novo obdobje mariborske terenske premoči, a ob strnjeni postavitvi in tesnem pokrivanju Lendavčanov vijoličnim ni uspelo izpeljati nevarnejše akcije. Šele v 40. minuti je od daleč poskusil Dario Vizinger, vendar je bil Lucas Erjavšek na mestu. Bradley M'Bondo je malce pozneje zgrešil cilj. Takoj po začetku drugega polčasa je imela Nafta priložnost prek Amadeja Maroše, a je bil na mestu Gardies, v nasprotnem napadu pa je Maribor povedel, ko je po nekaj odbitkih do žoge na približno osmih metrih prišel Vizinger in zadel za 2:1. V 51. minuti se je za strel z roba kazenskega prostora odločil Tio Cipot in oplazil vratnico Naftinih vrat.

Zahović je v 56. minuti zapravil novo priložnost Maribora, v 63. je Niko Osterc za malenkost zgrešil s 17 metrov, minuto pozneje pa so izbranci Darka Milaniča zasluženo povišali naskok. Miha Blažič je z globinsko podajo našel Isaaca Tshipambo, ki je stekel v kazenski prostor in z desne strani žogo poslal v mrežo za 3:1. V 71. je bilo že 4:1, potem ko je Osterc zadel z glavo po kotu z leve strani. Cipot je v 74. minuti izsilil še enajstmetrovko v boju z Andrejem Ferreiro, v 75. pa je bil z bele pike dovolj natančen Zahović za 5:1.

Izidi slovenske Prve lige, 22. november:

Maribor - Nafta 1903 5:1 (1:1)

Zahović 18., 75., Vizinger 47., Tshipamba 64., Osterc 71.; Zorica 22. Celje - Brinje Grosuplje 0:0*