Maribor s prvo okrepitvijo za naslednjo sezono: vratar Jug podpisal za štiri leta

"Zadovoljni smo, da vračamo mariborskega fanta nazaj domov. Ažbe ima sklenjeno pogodbo za štiri sezone, sam si želim in upam, da bo vse izkušnje, ki jih je pridobil v tem času, odkar je zapustil Maribor, znal med našim skupnim obdobjem prenesti na igrišče. Ni imel veliko tekmovalnih minut, vendar je dovolj omeniti, da so bili njegovi tekmeci med drugimi Rui Patricio, Cedric Carrasso ali aktualni moldavski reprezentančni vratar Alexei Coselev. Sicer pa za vratarje ni enako kot za igralce. So v specifičnem položaju, ko z leti lahko tudi kvaliteta branjenja raste, kar je tukaj nazorno dokazoval Jasmin Handanović, prav tako pa tudi številni vratarji v tujini," je za uradno spletno stran kluba pojasnil športni direktor Oliver Bogatinov in potrdil, da se bo nekdanji član Bordeauxa, lizbonskega Sportinga in nazadnje Fortune iz Sittarda pridružil novim soigralcem že s ponedeljkovim treningom.

"Veseli spoznanje, da bo tvoril konkurenco med Pirićem in Handanovićem. Ažbe v prihodnjih devetih krogih še ne bo mogel nastopati, toda letos bo izjemoma kratek premor pred začetkom naslednje sezone, zato je zelo pomembno, da se takoj priključi treningom," so še sporočili iz mariborskega kluba. Ažbe se vrača v klub, v katerem je odraščal: Ljudski vrt je zapustil kot najstnik, leta 2009. "Vtisi so neverjetni, težko jih je opisati z besedami. Zelo sem vesel, da sem nazaj. Maribor je v preteklem obdobju nanizal izjemne uspehe, v prihodnje pa želim tudi sam prispevati svoj delež k naslednjim,"je ob predstavitvi v Ljudskem vrtu 28-letni vratar, ki se vrača z manjšo igralno prakso, kot si je želel, a s številnimi novimi spoznanji."Predvsem bolj zrel. Teh 11 let je bilo pozitivnih, ne glede na manjše število nastopov. Res nisem veliko branil, sem pa pridobil dragocene izkušnje. Najprej v Franciji življenjske, nato pa na Portugalskem nogometne, z novo stopnjo profesionalizma, kar nam je predstavil trener Jorge Jesus. Sodeloval sem z odličnimi trenerji, ki so mi pomagali pri izoblikovanju miselnosti, soočanjih s pritiski, ki jih prinaša nogomet na najvišjem nivoju. Pri vratarjih je glava izjemnega pomena, mentalna priprava. Če oddelaš vse treninge 100-odstotno in si pripravljen, potem nimaš težav, ko dobiš priložnost. Zavedam se, da me čaka močna konkurenca, kar pa je tudi velik izziv. Večja, kot je konkurenca, boljši si lahko tudi sam,"je zaključil Jug.