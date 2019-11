Maribor s tremi točkami iz Kidričevega, četrta zaporedna zmaga vijoličastih

Nogometaši Maribora so v tekmi 18. kroga Prve lige Telekom Slovenije v Kidričevem premagali Aluminij z 2:0 (1:0).

Slovenskim prvakom je uspelo, da kot prvi v letošnji sezoni iz Kidričevega odnesejo vse tri točke. V lepi, dinamični nogometni predstavi drugo in tretjeuvrščene ekipe prvenstva, ki sta imeli isto število točk, tekmecev tudi tokrat niso nadigrali, so pa dosegli dva gola, imeli razpoloženega vratarja Jasmina Handanovića in izkoristili slab dan domačega čuvaja mreže Luke Janžekoviča. Če bi slednjemu navijači še oprostili prvi gol, ki ga je že v četrti minuti dosegel Luka Zahović, pa mu ne morejo drugega, ki ga je prejel neposredno s kota, premagal ga je Amir Dervišević. Maribor je s četrto zaporedno zmago ohranil zaostanek dveh točk do vodilne Olimpije.

Luka Zahović, strelec prvega zadetka v 4. minuti. FOTO: Damjan Žibert

Če so imeli Kidričani slučajno načrt, da z obrambno igro in hitrimi prehodi na tekmečevo polovico ogrozijo Mariborčane, se jim je ta hitro podrl. Prvaki so namreč že v četrti minuti povedli, ko je Rok Kronaveterv kazenskemu prostoru lepo našel Zahovića, ta je žogo lepo ustavil, nato s konico prstov streljal, vratar Janžekovič ni najbolje posredoval, tako da se je žoga znašla v mreži. Gostitelji so nato morali igrati napadalno, prejšnje tekme so pokazale, da znajo tudi to. Hitro se je videlo, da bodo tudi Mariborčanom povzročali težave, v 11. minuti je Matic Vrbaneczagrozil s strelom od daleč, Handanović je žogo odbil, Tilen Pečnikpa je odbito žogo poslal čez gol. Handanović je moral posredovati tudi v 22. minuti, ko ga je s peto iz neposredne bližine poskušal premagati Ante Živković, a je bil veteran v mariborskih vratih na mestu. V 35. minuti bi bil vratar bržčas brez moči, a je po prostem strelu z leve strani in poskusu Ilije Martinovića, žoga zletela mimo njegove leve vratnice.

Darko Milanič je zadovoljen z novimi točkami svojih varovancev. FOTO: Damjan Žibert