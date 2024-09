Maribor se iz Stockholma vrača s sprejemljivim zaostankom

Domači navijači so z baklami dodobra zadimili stadion, tako da je bila tekma kmalu po začetku za nekaj minut prekinjena. Ta je v prvem polčasu ponudila terensko premoč domače zasedbe, ki pa ni posebej ogrozila Ažbeta Juga , saj je prišla le do peščice strelov, dejansko je imela dva v okvir vrat, a nista bila posebej nevarna. Na drugi strani pa Štajerci niso poskusili niti enkrat.

Mariborčani so se v Stockholmu pomerili z 12-kratnimi švedskimi prvaki, a brez poškodovanega Hilala Soudanij a in tudi brez glavnega trenerja Anteja Šimundže , ki je po izključitvi proti Vojvodini dobil dve tekmi prepovedi vodenja ekipa. Vijolični, ki so na Švedskem sicer zaigrali v pretežno belo-rumeni kombinaciji, so tako poslušali napotke Damjana Ošlaja . Ti pa niso zalegli za zmago, Djurgarden je zasluženo prišel do prednosti, ki pa Štajerce ohranja v igro za preboj v skupinski del.

V 48. minuti je Maribor prvič streljal, vendar je bil poskus Josipa Iličića precej nenatančen. Čeprav so uvodoma gosti nakazali, da bi bili lahko nevarni, pa so vendarle bolj skrbeli, da zadetka ne prejmejo. A ta načrt se je porušil v 69. minuti, ko so Mariborčani bližini kazenskega prostora izgubili žogo, Deniz Hümmet pa je jo nato podal strelcu Tokmacu Nguenu v osrčje kazenskega prostora.

Ošlaj je nato v igro vpoklical najboljšega strelca Maribora Arnela Jakupovića, a to ni spremenilo igralnega scenarija, Švedi so bili podjetnejši, iskali drugi zadetek in imeli v 83. minuti lepo priložnost, ko je do odprtega strela na robu kazenskega prostora prišel Gustav Wikheim, vendar zgrešil cilj.

Je pa v 89. minuti slednji stekel v protinapad, kot zadnji v obrambi ga je potisnil Sven Šoštarič Karič in dobil rdeči karton. Številčne prednosti Švedi kljub novemu pritisku na srečo Maribora niso znali unovčiti.

Izid:

Djurgarden - Maribor 1:0 (0:0)

Tokmac Chol Nguen (69.)