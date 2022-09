Maribor se je Radomljam maščeval za boleč domač poraz

V deseti minuti je prišlo do novega razburjenja na igrišču. Radomljani so nekoliko neprevidno podali žogo svojemu vratarju, videti je bilo, da bo Aljaž Antolin do žoge prišel prej kot Velić, a ga je ta še pred tem s podplatom podrl, sodnik pa mu je pokazal rdeč karton. V vratih ga je zamenjal Luka Baš (uradno je zamenjal Maria Čuića ), ki pa je že po prostem strelu moral po mrežo, z močnim in natančnim strelom ga je premagal Kronaveter.

Domači igralci in navijači so že v tretji minuti dobili prvi večji udarec. Tekmec je povedel, potem ko je Rok Kronaveter lepo podal žogo v prazen prostor, v katerega je utekel Roko Baturina . Hrvaški napadalec se je znašel sam pred vratarjem Velićem, žogo pa mimo njega poslal v mrežo.

V drugem polčasu celo dva, saj je moral v sodnikovem dodatku prvega dela predčasno v slačilnico še Madžid Šošić , ki je Marka Tolića udaril v obraz in prislužil drugi rumeni karton. Takrat je postalo jasno, da preobrata gledalci v Domžalah ne bodo videli in da je vprašanje, kakšna bo na koncu razlika v korist vijoličastih.

Do prvega polčasa bi gosti lahko dosegli še kakšen zadetek, dve priložnosti je zapravil Marko Tolić, ki je zadel tudi zunanji del vratnice, eno pa Jan Repas.

Mariborčani, ki so drugi polčas začeli z dvema igralcema več, so imeli možnost, da si popravijo razliko med prejetimi in danimi zadetki. Po pričakovanju so imeli veliko terensko premoč, a si dolgo niso priigrali resne priložnosti. V 61. minuti pa so vendarle povišali vodstvo, ko je po kotu, spet je bil asistent Kronaveter, z glavo mrežo tresel Nemanja Mitrović.

Na 4:0 je v 78. minuti z natančnim strelom od daleč postavil Repas, v 86. minuti je svoj prvi gol v Prvi ligi Telemach dosegel še Luka Božičković.