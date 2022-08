Maribor se meri s Clujem, za zdaj še vedno brez zadetkov

Prvo srečanje v štajerski prestolnici se je zaključilo brez zadetkov, prvi del prvega polčasa pa ni ponudil sprememb na semaforju. Dokaj izenačena igra je pomenila, da so Mariborčani in Romuni trepetali za uvrstitev v skupinski del Konferenčne lige tudi po več kot 135 minutah igre.

Tudi drugi polčas se je začel enako. Brez večjih priložnosti so igralci obeh moštev poglavitno skrbeli za to, da njihovi mreži ostaneta nedotaknjeni. V 53. minuti je Rok Kronaveter poskušal zbuditi navijače in igralce v Cluju z natančnim strelom z velike razdalje, a vratar Romunov Simone Scuffet je dobro posredoval in izid je ostal enak.

Sledilo je bolj živahno obdobje, predvsem pred vrati Maribora, saj so domači dvakrat zagrozili vratarju Maribora Mennu Bergsenu.