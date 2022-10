Krznar napoveduje kazni in posledice: Odgovornost je najprej moja

"Vse je bilo videno na igrišču. Prvi polčas je minil ob odprti tekmi, ena na ena skoraj po celotnem igrišču, z veliko teka in energije na obeh straneh. Obžalujemo pa iz tega obdobja prejet zadetek, to me najbolj boli. Prekinitev je zadeva discipline, hotenja in odgovornosti. Na odmor pa smo odšli z zaostankom prav zaradi prekinitve. Iz prekinitve se je nato dokončno prelomilo. Iz naše prekinitve, ko nismo uspeli spraviti žoge v mrežo iz bližine ali se boljše odzvati. Sledil je protinapad, iz katerega je pozneje prišlo do rdečega kartona Sikoška, iz prekrška do drugega gola, nato še do druge izključitve in potem nismo več imeli tekme pod nadzorom," je za uradno klubsko spletno stran sprva dejal trener Damir Krznar. "Smo ekipa z največ rumenimi in zdaj tudi rdečimi kartoni v ligi, sam pa sem nezadovoljen z agresivnostjo, tekom, odločnostjo v dvobojih," pravi Hrvat na mariborski klopi. "Kar vemo in smo vnaprej opozarjali, je, da bodo tekmeci pogosto posegali po povratnih žogah. Postavili smo igralce na vse položaje, za katere smo predvideli, da jih moramo, toda nekaterih zadev ne gre preprečiti. Imeli smo igralca na tej liniji, a ga je igralec, ki je prihajal, izvlekel. Čestitke Domžalam na tej potezi, a če bi bili agresivnejši, bi moral kdo izmed naših igralcev v blok," je še dodal Krznar, ki je bil še posebej jezen ob prejetem drugem golu.